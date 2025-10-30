Практика судів
В Австралії 80-річну жінку забули на острові під час круїзу — вона померла

11:10, 30 жовтня 2025
Пасажирка відійшла від групи під час прогулянки островом, а корабель відплив, не помітивши її відсутності; тіло жінки знайшли наступного ранку.
В Австралії 80-річну жінку забули на острові під час круїзу — вона померла
В Австралії проводять розслідування після смерті 80-річної жінки, яку залишили на острові Лізард (Lizard Island) у Великому Бар’єрному рифі. Туристка подорожувала на круїзному лайнері Coral Adventurer і, за попередніми даними, загубилася під час зупинки на острові. Про це повідомляє ВВС.

Як це сталося

Пасажири судна здійснювали похід на найвищу точку острова — Cook’s Look. Жінка, ім’я якої не розголошується, вирішила відпочити й відокремилася від групи. Корабель відплив увечері, не помітивши її відсутності.

Екіпаж помітив зникнення пасажирки лише через кілька годин і повернувся до острова. Розпочалася масштабна пошукова операція за участі гелікоптера, яка тривала всю ніч. Наступного ранку тіло жінки знайшли на острові.

Розслідування триває

Австралійське морське управління безпеки (Amsa) повідомило, що розпочало офіційне розслідування інциденту. Відомство планує зустрітися з екіпажем судна цього тижня.

За інформацією, загибла перебувала на першій зупинці 60-денного круїзу навколо Австралії, вартість якого сягала десятків тисяч доларів.

Свідчення очевидців

Місцева мешканка Трейсі Айріс, яка перебувала поблизу острова, розповіла, що вночі бачила гелікоптер із прожектором, який обшукував острів. За її словами, пошуковці припинили операцію близько третьої ночі, а наступного ранку повернулися, коли й було знайдено тіло.

«Ми зрозуміли, що вона померла, бо всіх одразу відкликали з пошуків», — розповіла жінка.

Реакція компанії

Генеральний директор Coral Expeditions Марк Файфілд висловив співчуття родині загиблої та пообіцяв повну співпрацю з поліцією:

«Ми глибоко шкодуємо, що це сталося. Наша команда підтримує родину загиблої та допомагає слідчим органам».

Поліція Квінсленду готує звіт для коронера. Попередньо смерть визнано «раптовою, без ознак насильства».

Круїзне судно Coral Adventurer, розраховане на 120 пасажирів і 46 членів екіпажу, продовжило свій маршрут до Дарвіна.

Австралія

