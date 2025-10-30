В Польше предъявили обвинения восьми лицам, среди них — депутат Дариуш Матецкий

Национальная прокуратура передала в суд дело о фиктивных инвойсах и политических расходах.

В Польше Национальная прокуратура направила в суд обвинение против восьми человек, среди которых оппозиционный депутат Дариуш Матецкий. Их подозревают в причастности к возможным злоупотреблениям средствами Фонда справедливости. Об этом сообщает RMF24.

Дело называют «щецинским», ведь, по версии следствия, речь идет о сговоре с целью предоставления крупных грантов двум конкретным организациям. В целом речь идет о 16,5 миллионах злотых государственных средств, которые, как установила прокуратура, были незаконно присвоены и потрачены.

