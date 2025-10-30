У Польщі висунули звинувачення вісьмом особам, серед них — депутат Даріуш Матецький

Національна прокуратура передала до суду справу про фіктивні інвойси та політичні витрати.

Фото: ukrinform

У Польщі Національна прокуратура направила до суду звинувачення проти восьми осіб, серед яких опозиційний депутат Даріуш Матецький. Їх підозрюють у причетності до можливих зловживань коштами Фонду справедливості. Про це повідомляє RMF24.

Справу називають «щецинською», адже, за версією слідства, йдеться про змову з метою надання великих грантів двом конкретним організаціям. Загалом йдеться про 16,5 мільйонів злотих державних коштів, які, як встановила прокуратура, були незаконно привласнені та витрачені.

