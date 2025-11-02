Практика судов
В Индии разразился скандал — детей заразили ВИЧ во время переливания крови

09:45, 2 ноября 2025
Заражение детей ВИЧ в больнице Джаркханда выявило опасные пробелы в системе контроля донорской крови Индии.
В Индии разразился скандал — детей заразили ВИЧ во время переливания крови
В штате Джаркханд на востоке Индии разразился громкий скандал после того, как пятеро детей с талассемией и трое доноров получили положительный тест на ВИЧ после переливаний крови в государственном медучреждении. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в больнице деревни Чайбаса. Семья семилетнего мальчика, проходившего лечение от талассемии, подала жалобу о халатности 18 октября, когда после нескольких плановых переливаний ребенок оказался инфицирован ВИЧ. Последующее расследование подтвердило заражение еще четырех детей.

Министр здравоохранения Джаркханда Ирфан Ансари назвал случай «чрезвычайно серьезным нарушением системы здравоохранения» и распорядился провести немедленную проверку. По его словам, как минимум четверо доноров, сдававших кровь в 2024–2025 годах, были ВИЧ-положительными, и их кровь, вероятно, использовали для переливаний детям с талассемией.

Власти уже начали массовое тестирование более 250 доноров, связанных с этими переливаниями. Из 44 образцов, проверенных по состоянию на четверг, четыре оказались положительными.

«Пациенты с талассемией не могут жить без регулярных переливаний крови. Но это не оправдывает небрежность. Система должна быть безопасной на 100%», — подчеркнул министр.

Глава штата Хемант Сорен назвал происшествие «чрезвычайно болезненным» и распорядился провести аудит всех банков крови в течение пяти дней. Он также пообещал финансовую помощь в размере 200 тысяч рупий (около 1 700 долларов) для каждой пострадавшей семьи.

По меньшей мере пять должностных лиц уже отстранены, а Высокий суд Джаркханда требует отчет от областного департамента здравоохранения.

Федеральная министр по делам женщин и детей Аннапурна Деви назвала инцидент «позорным» и «серьезным провалом системы здравоохранения», призвав усилить контроль за работой медицинских учреждений по всей стране.

Власти пообещали «строгие меры» в отношении всех виновных.

