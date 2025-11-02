В Індії спалахнув скандал — дітей заразили ВІЛ під час переливання крові

Зараження дітей ВІЛ у лікарні Джаркханда оголили небезпечні прогалини в системі контролю донорської крові Індії.

У штаті Джаркханд на сході Індії спалахнув гучний скандал після того, як п’ятеро дітей із таласемією та троє донорів отримали позитивний тест на ВІЛ після переливань крові в державному медзакладі. Про це повідомляє Independent.

Інцидент стався в лікарні села Чайбаса. Родина семирічного хлопчика, який лікувався від таласемії, подала скаргу про халатність 18 жовтня, коли після кількох планових переливань дитина виявилася інфікованою ВІЛ. Подальше розслідування підтвердило зараження ще чотирьох дітей.

Міністр охорони здоров’я Джаркханда Ірфан Ансарі назвав випадок «надзвичайно серйозним порушенням системи охорони здоров’я» та наказав провести негайну перевірку. За його словами, щонайменше четверо донорів, які здавали кров у 2024–2025 роках, були ВІЛ-позитивними, а їхню кров, імовірно, використали для переливань дітям із таласемією.

Влада вже розпочала масове тестування понад 250 донорів, пов’язаних із цими переливаннями. Із 44 зразків, перевірених станом на четвер, чотири виявилися позитивними.

«Пацієнти з таласемією не можуть жити без регулярних переливань крові. Але це не виправдовує недбалість. Система має бути безпечною на 100%», — наголосив міністр.

Голова штату Хемант Сорен назвав подію «надзвичайно болючою» і розпорядився провести аудит усіх банків крові протягом п’яти днів. Він також пообіцяв фінансову допомогу у розмірі 200 тисяч рупій (приблизно 1 700 доларів) для кожної постраждалої родини.

Щонайменше п’ять посадовців уже відсторонено, а Високий суд Джаркханда вимагає звіту від обласного департаменту охорони здоров’я.

Федеральна міністерка у справах жінок та дітей Аннапурна Деві назвала інцидент «ганебним» і «серйозним провалом системи охорони здоров’я», закликавши посилити контроль за роботою медичних закладів по всій країні.

Влада пообіцяла «суворі заходи» щодо всіх винних.

