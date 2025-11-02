В Египте лошадей и верблюдов, катающих туристов у пирамид Гизы, заставляют работать до смерти — расследование

Расследование PETA показало, что животных, которых используют для туристических развлечений у пирамид Гизы, жестоко эксплуатируют.

Расследование международной организации PETA Asia выявило, что в Египте издеваются над лошадьми и верблюдами, которых используют для перевозки туристов возле пирамид Гизы. Данные опубликовало издание The Independent.

Правозащитники обнародовали шокирующие кадры, на которых видны тела животных, оставленные гнить прямо рядом с комплексом Великих пирамид. По данным PETA, часть животных заставляют работать до изнеможения, другие умирают прямо от жары или их забивают, когда они становятся непригодными для работы.

«Их часто работают до смерти или просто бросают умирать рядом с пирамидами. Верблюдов также продают на бойни, чтобы использовать их мясо», — заявили в PETA.

Организация отмечает, что открытие нового Гранд-Египетского музея стоимостью $1 млрд, которое ожидается в ближайшие дни, может вызвать новую волну туристов — а значит, увеличить количество животных, страдающих от чрезмерных нагрузок.

Расследователи PETA Asia документируют такие случаи еще с 2019 года. За это время они неоднократно фиксировали, как лошади и верблюды вынуждены возить туристов под палящим солнцем без доступа к воде, пище и тени.

Хотя после предыдущих разоблачений власти Египта обещали изменения — в частности, ввели автобусы как альтернативу поездкам на животных и запустили программу по уходу за ними — ситуация, по словам правозащитников, почти не улучшилась.

«Мы видим лошадей с открытыми ранами, верблюдов, истощенных и больных чесоткой, животных, которых оставляют умирать без какой-либо помощи», — заявили в PETA.

В 2023–2024 годах активисты вновь зафиксировали случаи, когда измученных животных били, если те больше не могли работать, а затем продавали на мясо.

Вице-президент PETA Asia Джейсон Бейкер призвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси направить часть прибыли от нового музея на создание приюта для лошадей и верблюдов, чтобы дать им шанс «жить свободно и достойно после лет страданий».

Организация также обратилась к туристам с просьбой отказаться от катания на животных и не участвовать в фотосессиях с ними, а к туроператорам — прекратить продвижение таких развлечений.

«Пока правительство Египта разрешает использовать животных на территории пирамид, насилие и страдания будут продолжаться. Единственный выход — освободить этих лошадей и верблюдов и перевезти их в приюты», — подытожили в PETA.

