Практика судів
  1. У світі

У Єгипті коней і верблюдів, які катають туристів біля пірамід Гізи, змушують працювати до смерті — розслідування

11:33, 2 листопада 2025
Розслідування PETA показало, що тварин, яких використовують для туристичних розваг біля пірамід Гізи, жорстоко експлуатують.
У Єгипті коней і верблюдів, які катають туристів біля пірамід Гізи, змушують працювати до смерті — розслідування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розслідування міжнародної організації PETA Asia виявило, що у Єгипті знущаються з коней і верблюдів, яких використовують для перевезення туристів поблизу пірамід Гізи. Дані опублікувало видання The Independent.

Правозахисники оприлюднили шокуючі кадри, де видно тіла тварин, залишені гнити просто біля комплексу Великих пірамід. За даними PETA, частину тварин змушують працювати до виснаження, інші помирають просто від спеки або ж їх забивають, коли вони стають непридатними для роботи.

«Їх часто працюють до смерті або просто кидають помирати поруч із пірамідами. Верблюдів також продають на бойні, щоб використати їхнє м’ясо», — заявили у PETA.

Організація зауважує, що відкриття нового Гранд-Єгипетського музею вартістю $1 млрд, яке очікується найближчими днями, може спричинити нову хвилю туристів — а отже, і збільшити кількість тварин, які страждають через надмірні навантаження.

Розслідувачі PETA Asia документують такі випадки ще з 2019 року. За цей час вони неодноразово фіксували, як коні та верблюди змушені возити туристів під палючим сонцем без доступу до води, їжі та тіні.

Хоча після попередніх викриттів влада Єгипту обіцяла зміни — зокрема, запровадила автобуси як альтернативу поїздкам на тваринах і розпочала програму з догляду за ними — ситуація, за словами правозахисників, майже не покращилась.

«Ми бачимо коней із відкритими ранами, верблюдів, виснажених і хворих на коросту, тварин, яких залишають помирати без будь-якої допомоги», — кажуть у PETA.

У 2023–2024 роках активісти знову зафіксували випадки, коли виснажених тварин били, якщо ті не могли більше працювати, а потім продавали на м’ясо.

Віце-президент PETA Asia Джейсон Бейкер закликав президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі спрямувати частину прибутку від нового музею на створення притулку для коней і верблюдів, щоб дати їм шанс «жити вільно та гідно після років страждань».

Організація також звернулася до туристів із проханням відмовитися від катання на тваринах та не брати участі у фотосесіях із ними, а до туроператорів — припинити просування таких розваг.

«Поки уряд Єгипту дозволяє використовувати тварин на території пірамід, насильство та страждання триватимуть. Єдиний вихід — звільнити цих коней і верблюдів і перевезти їх у притулки», — підсумували в PETA.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Єгипет тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду