У Єгипті коней і верблюдів, які катають туристів біля пірамід Гізи, змушують працювати до смерті — розслідування

Розслідування PETA показало, що тварин, яких використовують для туристичних розваг біля пірамід Гізи, жорстоко експлуатують.

Розслідування міжнародної організації PETA Asia виявило, що у Єгипті знущаються з коней і верблюдів, яких використовують для перевезення туристів поблизу пірамід Гізи. Дані опублікувало видання The Independent.

Правозахисники оприлюднили шокуючі кадри, де видно тіла тварин, залишені гнити просто біля комплексу Великих пірамід. За даними PETA, частину тварин змушують працювати до виснаження, інші помирають просто від спеки або ж їх забивають, коли вони стають непридатними для роботи.

«Їх часто працюють до смерті або просто кидають помирати поруч із пірамідами. Верблюдів також продають на бойні, щоб використати їхнє м’ясо», — заявили у PETA.

Організація зауважує, що відкриття нового Гранд-Єгипетського музею вартістю $1 млрд, яке очікується найближчими днями, може спричинити нову хвилю туристів — а отже, і збільшити кількість тварин, які страждають через надмірні навантаження.

Розслідувачі PETA Asia документують такі випадки ще з 2019 року. За цей час вони неодноразово фіксували, як коні та верблюди змушені возити туристів під палючим сонцем без доступу до води, їжі та тіні.

Хоча після попередніх викриттів влада Єгипту обіцяла зміни — зокрема, запровадила автобуси як альтернативу поїздкам на тваринах і розпочала програму з догляду за ними — ситуація, за словами правозахисників, майже не покращилась.

«Ми бачимо коней із відкритими ранами, верблюдів, виснажених і хворих на коросту, тварин, яких залишають помирати без будь-якої допомоги», — кажуть у PETA.

У 2023–2024 роках активісти знову зафіксували випадки, коли виснажених тварин били, якщо ті не могли більше працювати, а потім продавали на м’ясо.

Віце-президент PETA Asia Джейсон Бейкер закликав президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі спрямувати частину прибутку від нового музею на створення притулку для коней і верблюдів, щоб дати їм шанс «жити вільно та гідно після років страждань».

Організація також звернулася до туристів із проханням відмовитися від катання на тваринах та не брати участі у фотосесіях із ними, а до туроператорів — припинити просування таких розваг.

«Поки уряд Єгипту дозволяє використовувати тварин на території пірамід, насильство та страждання триватимуть. Єдиний вихід — звільнити цих коней і верблюдів і перевезти їх у притулки», — підсумували в PETA.

