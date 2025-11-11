Дональд Трамп встретился с президентом Сирии и пообещал помощь

Визит Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон стал первым в истории приездом сирийского президента в США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа 10 ноября провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме, что стало первым официальным визитом сирийского лидера в США с момента обретения Сирией независимости в 1946 году, передает Reuters.

Одной из главных целей Шараа во время переговоров было полное снятие американского закона о санкциях против сирийского режима. Для их окончательной отмены необходимо решение Конгресса.

Во время встречи Трамп назвал Шараа «сильным лидером» и заверил, что США «сделают все возможное, чтобы Сирия была успешной». В то же время президент США признал сложное прошлое сирийского гостя.

«У каждого из нас в прошлом был трудный путь», — сказал Трамп.

Отмечается, что Шараа прибыл в Белый дом без традиционного церемониала — через боковой вход, без флагов и почетного караула.

По информации Reuters, США в настоящее время ведут переговоры о возможном договоре безопасности между Сирией и Израилем и рассматривают создание военного присутствия на одной из баз в Дамаске. Кроме того, Сирия недавно присоединилась к декларации политического сотрудничества с международной коалицией против «Исламского государства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.