  1. У світі

Дональд Трамп зустрівся з президентом Сирії і пообіцяв допомогу

09:06, 11 листопада 2025
Візит Ахмеда аш-Шараа до Вашингтона став першим в історії приїздом сирійського президента до США
Дональд Трамп зустрівся з президентом Сирії і пообіцяв допомогу
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа 10 листопада провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі, що стало першим офіційним візитом сирійського лідера до США з моменту здобуття Сирією незалежності у 1946 році, передає Reuters.

Однією з головних цілей Шараа під час переговорів було повне скасування американського закону про санкції проти сирійського режиму. Для їх повного скасування потрібне рішення Конгресу.

Під час зустрічі Трамп назвав Шараа «сильним лідером» і запевнив, що США «зроблять усе можливе, щоб Сирія була успішною». Водночас президент США визнав минуле сирійського гостя.

«У кожного з нас у минулому був складний шлях», - сказав Трамп.

Зазначається, що Шараа прибув до Білого дому без традиційного церемоніалу - через бічний вхід, без прапорів та почесної варти.

За інформацією Reuters, США нині ведуть переговори про можливий договір безпеки між Сирією та Ізраїлем і розглядають створення військової присутності на одній із баз у Дамаску. Крім того, Сирія щойно приєдналася до декларації політичного співробітництва з міжнародною коаліцією проти «Ісламської держави».

США Сирія

