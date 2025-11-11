В ЕС обновят банкоматы — установили новые требования с 2025 года

В ЕС установили новые требования к банкоматам: как они должны измениться.

Банкоматы в Европейском Союзе пройдут масштабную модернизацию — их адаптируют к новым стандартам доступности, чтобы обеспечить возможность пользования для всех граждан, включая людей с инвалидностью.

Как сообщает DiariodeAvisos, изменения вводятся в рамках Европейского акта о доступности (European Accessibility Act) — Директивы (ЕС) 2019/882, принятой еще в 2019 году. Согласно документу, все продукты и услуги, выводимые на рынок после 28 июня 2025 года, должны соответствовать требованиям доступности.

Какими станут банкоматы будущего

Под новые правила подпадают все терминалы самообслуживания, включая банкоматы. Еврокомиссия не устанавливает единого стандарта дизайна, но определяет ключевые элементы, которые должны обеспечить полное удобство использования без посторонней помощи. Среди них:

экраны с высоким контрастом и крупным шрифтом — для людей со сниженным зрением;

аудиосопровождение или голосовое управление — для незрячих пользователей;

тактильные панели с рельефными ориентирами;

эргономичная высота — с учетом потребностей людей в инвалидных колясках;

упрощенные интерфейсы — в том числе для пожилых людей.

Когда начнутся изменения

С 28 июня 2025 года все новые банкоматы, устанавливаемые на территории ЕС, должны соответствовать требованиям доступности с момента запуска.

В то же время ранее установленные устройства могут оставаться в эксплуатации до окончания своего жизненного цикла или до предельной даты, которую определит каждая страна Европейского Союза отдельно.

По предварительным прогнозам банковского сектора, окончательный переход на новый стандарт может произойти к 2030 году, однако точные сроки зависят от национального законодательства стран-членов.

Революционных изменений уже в 2025 году не будет: обновление будет происходить постепенно.

