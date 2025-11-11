  1. В мире

В ЕС обновят банкоматы — установили новые требования с 2025 года

15:54, 11 ноября 2025
В ЕС установили новые требования к банкоматам: как они должны измениться.
В ЕС обновят банкоматы — установили новые требования с 2025 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Банкоматы в Европейском Союзе пройдут масштабную модернизацию — их адаптируют к новым стандартам доступности, чтобы обеспечить возможность пользования для всех граждан, включая людей с инвалидностью.

Как сообщает DiariodeAvisos, изменения вводятся в рамках Европейского акта о доступности (European Accessibility Act) — Директивы (ЕС) 2019/882, принятой еще в 2019 году. Согласно документу, все продукты и услуги, выводимые на рынок после 28 июня 2025 года, должны соответствовать требованиям доступности.

Какими станут банкоматы будущего

Под новые правила подпадают все терминалы самообслуживания, включая банкоматы. Еврокомиссия не устанавливает единого стандарта дизайна, но определяет ключевые элементы, которые должны обеспечить полное удобство использования без посторонней помощи. Среди них:

  • экраны с высоким контрастом и крупным шрифтом — для людей со сниженным зрением;
  • аудиосопровождение или голосовое управление — для незрячих пользователей;
  • тактильные панели с рельефными ориентирами;
  • эргономичная высота — с учетом потребностей людей в инвалидных колясках;
  • упрощенные интерфейсы — в том числе для пожилых людей.

Когда начнутся изменения

С 28 июня 2025 года все новые банкоматы, устанавливаемые на территории ЕС, должны соответствовать требованиям доступности с момента запуска.

В то же время ранее установленные устройства могут оставаться в эксплуатации до окончания своего жизненного цикла или до предельной даты, которую определит каждая страна Европейского Союза отдельно.

По предварительным прогнозам банковского сектора, окончательный переход на новый стандарт может произойти к 2030 году, однако точные сроки зависят от национального законодательства стран-членов.

Революционных изменений уже в 2025 году не будет: обновление будет происходить постепенно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ЕС банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]