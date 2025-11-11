  1. У світі

У ЄС оновлять банкомати — встановили нові вимоги з 2025 року

15:54, 11 листопада 2025
У ЄС встановили нові вимоги до банкоматів: як вони мають змінитися.
У ЄС оновлять банкомати — встановили нові вимоги з 2025 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Банкомати в Європейському Союзі зазнають масштабної модернізації — їх адаптують до нових стандартів доступності, щоб забезпечити можливість користування для всіх громадян, зокрема людей з інвалідністю.

Як повідомляє DiariodeAvisos, зміни запроваджуються в межах Європейського акта про доступність (European Accessibility Act) — Директиви (ЄС) 2019/882, ухваленої ще у 2019 році. Згідно з документом, усі продукти та послуги, що випускаються на ринок після 28 червня 2025 року, повинні відповідати вимогам доступності.

Якими стануть банкомати майбутнього

Під нові правила підпадають усі термінали самообслуговування, включно з банкоматами. Єврокомісія не встановлює єдиного стандарту дизайну, але визначає ключові елементи, які повинні забезпечити повну зручність користування без сторонньої допомоги. Серед них:

  • екрани з високим контрастом і великим шрифтом — для людей зі зниженим зором;
  • аудіосупровід або голосове керування — для незрячих користувачів;
  • тактильні панелі з рельєфними орієнтирами;
  • ергономічна висота — з урахуванням потреб людей у кріслах колісних;
  • спрощені інтерфейси — зокрема для літніх людей.

Коли почнуться зміни

З 28 червня 2025 року усі нові банкомати, які встановлюватимуться на території ЄС, повинні відповідати вимогам доступності від моменту запуску.

Водночас раніше встановлені пристрої можуть залишатися в експлуатації до завершення свого життєвого циклу або до граничної дати, яку визначить кожна країна Євросоюзу окремо.

За попередніми прогнозами банківського сектору, остаточний перехід на новий стандарт може відбутися до 2030 року, однак точні строки залежать від національного законодавства держав-членів.

Революційних змін уже у 2025 році не буде: оновлення відбуватиметься поступово.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]