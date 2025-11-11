У ЄС оновлять банкомати — встановили нові вимоги з 2025 року

У ЄС встановили нові вимоги до банкоматів: як вони мають змінитися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Банкомати в Європейському Союзі зазнають масштабної модернізації — їх адаптують до нових стандартів доступності, щоб забезпечити можливість користування для всіх громадян, зокрема людей з інвалідністю.

Як повідомляє DiariodeAvisos, зміни запроваджуються в межах Європейського акта про доступність (European Accessibility Act) — Директиви (ЄС) 2019/882, ухваленої ще у 2019 році. Згідно з документом, усі продукти та послуги, що випускаються на ринок після 28 червня 2025 року, повинні відповідати вимогам доступності.

Якими стануть банкомати майбутнього

Під нові правила підпадають усі термінали самообслуговування, включно з банкоматами. Єврокомісія не встановлює єдиного стандарту дизайну, але визначає ключові елементи, які повинні забезпечити повну зручність користування без сторонньої допомоги. Серед них:

екрани з високим контрастом і великим шрифтом — для людей зі зниженим зором;

— для людей зі зниженим зором; аудіосупровід або голосове керування — для незрячих користувачів;

— для незрячих користувачів; тактильні панелі з рельєфними орієнтирами ;

; ергономічна висота — з урахуванням потреб людей у кріслах колісних;

— з урахуванням потреб людей у кріслах колісних; спрощені інтерфейси — зокрема для літніх людей.

Коли почнуться зміни

З 28 червня 2025 року усі нові банкомати, які встановлюватимуться на території ЄС, повинні відповідати вимогам доступності від моменту запуску.

Водночас раніше встановлені пристрої можуть залишатися в експлуатації до завершення свого життєвого циклу або до граничної дати, яку визначить кожна країна Євросоюзу окремо.

За попередніми прогнозами банківського сектору, остаточний перехід на новий стандарт може відбутися до 2030 року, однак точні строки залежать від національного законодавства держав-членів.

Революційних змін уже у 2025 році не буде: оновлення відбуватиметься поступово.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.