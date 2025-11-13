  1. В мире

Макрон может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7 во Франции — Bloomberg

13:55, 13 ноября 2025
В условиях растущего противостояния Вашингтона и Пекина, Франция может пригласить Си Цзиньпина на саммит G7.
Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images
Франция рассматривает возможность пригласить главу КНР Си Цзиньпина на саммит G7, который состоится в 2026 году, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что идея пригласить китайского лидера на саммит G7 во Франции обсуждается на закрытом уровне. При этом президент Франции Эммануэль Макрон планирует визит в Китай в декабре. В Елисейском дворце отметили, что страна стремится развивать сотрудничество с крупными государствами, готовыми способствовать стабилизации глобальных процессов.

Также подчеркивается, если приглашение Си Цзиньпина состоится, это станет смелым шагом Парижа, поскольку на фоне ослабления внутренней поддержки власти Франция пытается укрепить позиции на международной арене.

Указано, что Макрон рассчитывает переосмыслить формат G7, теряющий актуальность и все чаще исключающий страны, с которыми готов работать президент США Дональд Трамп.

В издании отмечают, что Берлин поддержал идею, но не исключено, что Вашингтон отреагирует не так прагматично. Отношения между странами G7 и Пекином остаются напряженными из-за торговых разногласий и ограничения экспорта критических компонентов.

