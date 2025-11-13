Макрон може запросити Сі Цзіньпіна на саміт G7 у Франції — Bloomberg

В умовах зростаючого протистояння Вашингтона і Пекіна, Франція може запросити Сі Цзіньпіна на саміт G7.

Франція розглядає можливість запросити очільника КНР Сі Цзіньпіна на саміт G7, який відбудеться у 2026 році, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ідея запросити китайського лідера на саміт G7 у Франції обговорюється на закритому рівні. При цьому, президент Франції Еммануель Макрон планує візит до Китаю в грудні. У Єлисейському палаці зазначили, що країна прагне розвивати співпрацю з великими державами, які готові сприяти стабілізації глобальних процесів.

Також підкреслюється, якщо запрошення Сі Цзіньпіна відбудеться, це стане сміливим кроком Парижа, оскільки, на тлі ослаблення внутрішньої підтримки влади, Франція намагається зміцнити позиції на міжнародній арені.

Вказано, що Макрон розраховує переосмислити формат G7, який втрачає актуальність і все частіше виключає країни, з якими готовий працювати президент США Дональд Трамп.

У виданні зазначають, що Берлін загалом підтримав ідею, але не виключено, що Вашингтон відреагує не так прагматично. Відносини між країнами G7 і Пекіном залишаються напруженими через торгівельні розбіжності та обмеження експорту критичних компонентів.

