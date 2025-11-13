Из России окончательно ушел последний крупный американский банк

Американский Citibank окончательно выходит из РФ.

Фото: The Moscow Times

Один из крупнейших западных банков на российском рынке американский Citibank, входивший в топ-20 в стране по размеру активов, окончательно уходит из РФ, пишет Financial Times.

Отмечается, что российская дочь Citi будет продана «Ренессанс Капитала» – финансовой группе, которой до 2024 года владел миллиардер Михаил Прохоров. Распоряжение, разрешающее Citi продать российский банк «Ренессанс», в среду подписал глава Кремля Владимир Путин. Сумма сделки в документе не раскрывается.

Подчеркивается, что Citi, работавший в РФ с начала 1990-х, принял решение избавиться от российского бизнеса еще до начала полномасштабной войны в Украине - в 2021 году. А после вторжения РФ стал сворачивать операции: за 2022–2025 годы объем выданных банком кредитов сократился на 98%, а объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах уменьшился в 90–150 раз. В прошлом году банк прекратил обслуживание всех своих дебетовых карт, а также остановил операции по Системе быстрых платежей ЦБ, переводы, обналичивание на терминалах и покупки по QR-коду. В ноябре 2024 года Сити закрыл последнее отделение, работавшее с розничными клиентами.

