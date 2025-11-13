  1. В мире

Из России окончательно ушел последний крупный американский банк

20:40, 13 ноября 2025
Американский Citibank окончательно выходит из РФ.
Из России окончательно ушел последний крупный американский банк
Фото: The Moscow Times
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Один из крупнейших западных банков на российском рынке американский Citibank, входивший в топ-20 в стране по размеру активов, окончательно уходит из РФ, пишет Financial Times.

Отмечается, что российская дочь Citi будет продана «Ренессанс Капитала» – финансовой группе, которой до 2024 года владел миллиардер Михаил Прохоров. Распоряжение, разрешающее Citi продать российский банк «Ренессанс», в среду подписал глава Кремля Владимир Путин. Сумма сделки в документе не раскрывается.

Подчеркивается, что Citi, работавший в РФ с начала 1990-х, принял решение избавиться от российского бизнеса еще до начала полномасштабной войны в Украине - в 2021 году. А после вторжения РФ стал сворачивать операции: за 2022–2025 годы объем выданных банком кредитов сократился на 98%, а объем вкладов физлиц и средств на корпоративных счетах уменьшился в 90–150 раз. В прошлом году банк прекратил обслуживание всех своих дебетовых карт, а также остановил операции по Системе быстрых платежей ЦБ, переводы, обналичивание на терминалах и покупки по QR-коду. В ноябре 2024 года Сити закрыл последнее отделение, работавшее с розничными клиентами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия финансы банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]