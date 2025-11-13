  1. У світі

З Росії остаточно пішов останній великий американський банк

20:40, 13 листопада 2025
Американський Citibank остаточно виходить з РФ.
З Росії остаточно пішов останній великий американський банк
Фото: The Moscow Times
Один із найбільших західних банків на російському ринку американський Citibank, який входив до топ-20 в країні за розміром активів, остаточно йде з РФ, пише Financial Times.

Зазначається, що російська дочка Citi буде продана «Ренесанс Капіталу» - фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров. Розпорядження, що дозволяє Citi продати російський банк «Ренесанс», у середу підписав очільник Кремля Володимир Путін. Сума угоди в документі не розкривається.

Вказано, що Citi, який працював у РФ із початку 1990-х, ухвалив рішення позбутися російського бізнесу ще до початку повномасштабної війни в Україні - у 2021 році. А після вторгнення РФ став згортати операції: за 2022-2025 роки обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, а обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках зменшився в 90-150 разів. Минулого року банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карток, а також зупинив операції за Системою швидких платежів ЦБ, перекази, отримання готівки на терміналах і купівлі за QR-кодом. У листопаді 2024 року Сіті закрив останнє відділення, яке працювало з роздрібними клієнтами.

США росія фінанси банк

