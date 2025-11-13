Верховный суд Индии приказал изъять бездомных собак из общественных мест

Собакам запрещено находиться в школах, больницах, на стадионах, автобусных и железнодорожных станциях — Верховный суд Индии.

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Индии обязал все штаты и союзные территории убрать бездомных собак из общественных мест — в частности из школ, университетов, больниц и транспортных узлов, передает ABCnews.

Решение приняли в рамках suo motu производства, то есть без официальной жалобы, по инициативе самого суда. Причиной стали многочисленные случаи нападений собак и опасность для людей, особенно детей.

Что постановил суд

Собак, которых заберут с улицы для профилактических медицинских процедур — в частности против бешенства, — нельзя возвращать обратно. Животных должны переводить в «определенные приюты».

Решение вызвало бурную реакцию: часть защитников животных признает, что проблема существует, однако критикует предложенный подход.

Почему было принято это решение

В вердикте от 7 ноября суд ссылается на ряд инцидентов, в частности случай, когда валлийского предпринимателя укусила бездомная собака во время пробежки в городе Бенгалуру.

По данным переписи 2019 года, в Индии было около 9 млн бездомных собак, тогда как опрос 2021 года оценивал их количество в 52 млн.

В 2024 году страна зафиксировала 3,7 млн укусов собак и 54 смерти от бешенства. В то же время официальные оценки свидетельствуют, что количество случаев бешенства за 20 лет уменьшилось на 75 %.

Несмотря на это, суд считает проблему угрожающей.

Критика со стороны экспертов

Профессор политической экологии Эдинбургского университета Критьика Сринивасан подчеркивает, что суд не учел имеющиеся научные и статистические данные:

«Стабильные популяции собак реже кусают и распространяют бешенство. Если начать их изымать, возникает так называемый эффект нарушения среды».

К решению также есть практические возражения:

Айеша Кристина Бенн, основательница организации Neighbourhood Woof, которая работает с муниципалитетами над программой стерилизации (ABC), предупреждает, что приюты физически не способны вместить миллионы собак.

В одной только Дели около миллиона бездомных собак и лишь около 20 центров для их содержания — большинство с нарушениями.

Она также отмечает, что государственное финансирование недостаточно: на одну собаку организация получает эквивалент примерно 11 долларов — лишь две трети реальной стоимости стерилизации и вакцинации.

Возможен ли пересмотр решения

Похожее постановление суд уже выносил в августе в отношении столичного региона Дели, но после протестов защитников животных его отменили.

Теперь суд требует, чтобы в течение восьми недель вокруг школ, университетов и больниц установили ограждения и ворота.

Юрист Аканкша Маджумдар назвала решение «шагом в правильном направлении, но оторванным от реальности» и сообщила, что ее организация готовит ходатайство о пересмотре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.