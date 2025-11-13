Верховний суд Індії наказав вилучити безпритульних собак із громадських місць

Собакам заборонено перебувати у школах, лікарнях, на стадіонах, автобусних та залізничних станціях — Верховний суд Індії.

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Індії зобов’язав усі штати та союзні території прибрати безпритульних собак із громадських місць — зокрема зі шкіл, університетів, лікарень та транспортних вузлів, передає ABCnews.

Рішення ухвалили у межах suo motu провадження, тобто без офіційної скарги, з ініціативи самого суду. Причиною стали численні випадки нападів собак і небезпека для людей, особливо дітей.

Що постановив суд

Собак, який заберуть з вулиці для профілактичних медичних процедур — зокрема проти сказу, — не можна повертати назад. Тварин мають переводити до «визначених притулків».

Рішення викликало бурхливу реакцію: частина зоозахисників визнає, що проблема існує, однак критикує запропонований підхід.

Чому це рішення ухвалили

У вердикті від 7 листопада суд посилається на низку інцидентів, зокрема випадок, коли валлійського підприємця покусав безпритульний собака під час пробіжки в місті Бенгалуру.

За даними перепису 2019 року, в Індії було близько 9 млн безпритульних собак, тоді як опитування 2021 року оцінювали кількість у 52 млн.

У 2024-му країна зафіксувала 3,7 млн укусів собак та 54 смерті від сказу. Водночас офіційні оцінки свідчать, що кількість випадків сказу за 20 років зменшилась на 75%.

Попри це, суд вважає проблему загрозливою.

Критика з боку експертів

Професорка політичної екології Единбурзького університету Крітхіка Срінівасан наголошує, що суд не врахував наявні наукові та статистичні дані:

«Стабільні популяції собак рідше кусають і поширюють сказ. Якщо почати їх вилучати, виникає так званий ефект порушення середовища».

До рішення також є практичні заперечення:

Айєша Крістіна Бенн, засновниця організації Neighbourhood Woof, яка працює з муніципалітетами над програмою стерилізації (ABC), попереджає, що притулки фізично не здатні вмістити мільйони собак.

У одній лише Делі близько мільйона безпритульних собак і лише близько 20 центрів для їх утримання — більшість із порушеннями.

Вона також зазначає, що державне фінансування недостатнє: на одну собаку організація отримує еквівалент приблизно 11 доларів — лише дві третини реальної вартості стерилізації та вакцинації.

Чи можливий перегляд рішення

Схожу ухвалу суд уже виносив у серпні щодо столичного регіону Делі, але після протестів зоозахисників її скасували.

Тепер суд вимагає, щоб протягом восьми тижнів навколо шкіл, університетів і лікарень встановили огорожі та ворота.

Юристка Аканкша Маджумдар назвала рішення «кроком у правильному напрямку, але відірваним від реальності» й повідомила, що її організація готує клопотання про перегляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.