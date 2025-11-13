«Лукойл» просит Минфин США отсрочить действие новых санкций, — Reuters

Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям несколько недель назад.

Российская нефтяная компания «Лукойл» обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить срок, отведенный на завершение сделок после введения санкций Дональдом Трампом, пишет Reuters.

Три источника агентства рассказали, что после введения ограничений против «Роснефти» и «Лукойла», Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) установило крайний срок для завершения всех операций, включая продажу зарубежных активов именно 21 ноября.

По информации агентства, компания «Лукойл» просит отсрочку, поскольку ей нужно больше времени для выполнения действующих обязательств и рассмотрения предложений по продаже иностранных активов.

Как известно, Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям несколько недель назад. На этом фоне несколько европейских стран, где есть НПЗ этих компаний, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

