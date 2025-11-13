«Лукойл» просить Мінфін США відтермінувати дію нових санкцій, — Reuters

Сполучені Штати вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях кілька тижнів тому.

Російська нафтова компанія «Лукойл» звернулася до Міністерства фінансів США з проханням продовжити термін, відведений на завершення операцій після запровадження санкцій Дональдом Трампом, пише Reuters.

Три джерела агентства розповіли, що після введення обмежень проти «Роснафти» та «Лукойла», Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) встановило крайній термін для завершення всіх операцій, включно з продажем закордонних активів саме 21 листопада.

За інформацією агентства, компанія «Лукойл» просить відтермінування, оскільки їй потрібно більше часу для виконання чинних зобов’язань і розгляду пропозицій щодо продажу іноземних активів.

Як відомо, Сполучені Штати вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях кілька тижнів тому. На цьому тлі кілька європейських країн, в яких є НПЗ цих компаній, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

