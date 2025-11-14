Земля на пути к катастрофическому потеплению из-за выбросов углерода — ученые

Из-за рекордных выбросов углерода Земля очень быстро перегревается, что может стать причиной невиданных стихийных бедствий.

Планета Земля и дальше находится на пути к повышению глобальной температуры, основной причиной чего являются рекордно высокие выбросы остатков ископаемого топлива и недостаточные стремления мира к сокращению влияния на атмосферу, пишет The Guardian.

По прогнозам климатологов, к концу века температура превысит доиндустриальный уровень на 2,6°C, что значительно превышает пороговые значения Парижского климатического соглашения. Такой сценарий грозит глобальной катастрофой с экстремальными явлениями погоды и серьезными экономическими и экологическими проблемами. Согласно отдельному отчету, выбросы остатков ископаемого топлива в этом году возрастут примерно на 1%, достигнув рекордных уровней. Развитие возобновляемой энергетики близится к покрытию ежегодного роста спроса на энергию, но пока его не превышает.

Какие последствия повышения температуры

Генеральный директор Climate Analytics Билл Хейр заявил, что такой темп нагревания нарушит баланс в циркуляции течений Атлантического океана, потерю коралловых рифов, ухудшение ледниковых щитов и превращение тропических лесов Амазонки в саванну.

«Это означает конец сельского хозяйства в Великобритании и по всей Европе, засуху и отсутствие муссонов в Азии и Африке, смертельную жару и влажность», - добавил он.

Исследователи отмечают, что с начала промышленной революции мир уже нагрелся на 1,3°C, что привело к усилению штормов, лесных пожаров, засух и других стихийных бедствий.

Ученые бьют тревогу

Ученые Global Carbon Project (GCP) предупреждают, что поглотители углерода Земли ослабли, а совокупное влияние глобального потепления и вырубки лесов превращает тропические леса в Юго-Восточной Азии и Южной Америке из поглотителей CO2 в источники парниковых газов. По прогнозам, уровень CO2 в атмосфере достигнет 425 ppm в 2025 году, что на 145 ppm больше доиндустриального уровня. Эксперты призывают страны удвоить усилия по возобновляемой энергетике и планировать постепенное прекращение производства и использования ископаемого топлива.

