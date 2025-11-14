Земля на шляху до катастрофічного потепління через викиди вуглецю — вчені

Через рекордні викиди вуглецю Земля дуже швидко перегрівається, що може стати причиною небачених стихійних лих.

Планета Земля й надалі перебуває на шляху до підвищення глобальної температури, основною причиною чого є рекордно високі викиди залишків викопного палива та недостатні прагнення світу щодо скорочення впливу на атмосферу, пише The Guardian.

За прогнозами кліматологів, до кінця століття температура перевищить доіндустріальний рівень на 2,6°C, що значно перевищує порогові значення Паризької кліматичної угоди. Такий сценарій загрожує глобальною катастрофою з екстремальними погодними явищами та серйозними економічними та екологічними проблемами. Згідно з окремим звітом, викиди залишків викопного палива цього року зростуть приблизно на 1%, досягнувши рекордних рівнів. Розвиток відновлюваної енергетики наближається до покриття щорічного зростання попиту на енергію, але поки його не перевищує.

Які наслідки від підвищення температури

Генеральний директор Climate Analytics Білл Хейр заявив, що таке зростання порушить баланс в циркуляції течій Атлантичного океану, втрату коралових рифів, погіршення льодовикових щитів та перетворення тропічних лісів Амазонки на савану.

«Це все означає кінець сільського господарства у Великій Британії та по всій Європі, посуху та відсутність мусонів в Азії та Африці, смертельну спеку та вологість», - додав він.

Науковці відзначають, що від початку промислової революції світ вже нагрівся на 1,3°C, що призвело до посилення штормів, лісових пожеж, посух та інших стихійних лих.

Вчені б'ють тривогу

Вчені Global Carbon Project (GCP) попереджають, що поглиначі вуглецю Землі ослабли, а сукупний вплив глобального потепління та вирубки лісів перетворює тропічні ліси в Південно-Східній Азії та Південній Америці з поглиначів CO2 на джерела парникових газів. За прогнозами, рівень CO2 в атмосфері досягне 425 ppm у 2025 році, що на 145 ppm більше за доіндустріальний рівень. Експерти закликають країни подвоїти зусилля щодо відновлюваної енергетики та планувати поступове припинення виробництва та використання викопного палива.

