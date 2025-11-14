  1. У світі

Земля на шляху до катастрофічного потепління через викиди вуглецю — вчені

07:18, 14 листопада 2025
Через рекордні викиди вуглецю Земля дуже швидко перегрівається, що може стати причиною небачених стихійних лих.
Земля на шляху до катастрофічного потепління через викиди вуглецю — вчені
Фото: Bloomberg via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Планета Земля й надалі перебуває на шляху до підвищення глобальної температури, основною причиною чого є рекордно високі викиди залишків викопного палива та недостатні прагнення світу щодо скорочення впливу на атмосферу, пише The Guardian.

За прогнозами кліматологів, до кінця століття температура перевищить доіндустріальний рівень на 2,6°C, що значно перевищує порогові значення Паризької кліматичної угоди. Такий сценарій загрожує глобальною катастрофою з екстремальними погодними явищами та серйозними економічними та екологічними проблемами. Згідно з окремим звітом, викиди залишків викопного палива цього року зростуть приблизно на 1%, досягнувши рекордних рівнів. Розвиток відновлюваної енергетики наближається до покриття щорічного зростання попиту на енергію, але поки його не перевищує.

Які наслідки від підвищення температури

Генеральний директор Climate Analytics Білл Хейр заявив, що таке зростання порушить баланс в циркуляції течій Атлантичного океану, втрату коралових рифів, погіршення льодовикових щитів та перетворення тропічних лісів Амазонки на савану.

«Це все означає кінець сільського господарства у Великій Британії та по всій Європі, посуху та відсутність мусонів в Азії та Африці, смертельну спеку та вологість», - додав він.

Науковці відзначають, що від початку промислової революції світ вже нагрівся на 1,3°C, що призвело до посилення штормів, лісових пожеж, посух та інших стихійних лих.

Вчені б'ють тривогу

Вчені Global Carbon Project (GCP) попереджають, що поглиначі вуглецю Землі ослабли, а сукупний вплив глобального потепління та вирубки лісів перетворює тропічні ліси в Південно-Східній Азії та Південній Америці з поглиначів CO2 на джерела парникових газів. За прогнозами, рівень CO2 в атмосфері досягне 425 ppm у 2025 році, що на 145 ppm більше за доіндустріальний рівень. Експерти закликають країни подвоїти зусилля щодо відновлюваної енергетики та планувати поступове припинення виробництва та використання викопного палива.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

земля наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]