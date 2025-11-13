Германия надеется, что Украина продолжит борьбу с коррупцией, — Мерц

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу поддерживать независимые антикоррупционные органы.

Фото: Kay Nietfeld/AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский, после коррупционного скандала, пообещал канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддерживать независимые антикоррупционные органы и пытаться «восстановить доверие украинского народа», пишет The Guardian.

«Зеленский проинформировал Мерца о расследовании коррупционных дел против членов его правительства, которые с тех пор подали в отставку, пообещав полную прозрачность и долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов", – отметил он.

По его словам, Президент Украины также пообещал дальнейшие «меры по восстановлению доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров».

Спикер также сообщил, что Мерц подчеркнул ожидание немецкого правительства, что Украина «будет активно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы», особенно в области верховенства права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.