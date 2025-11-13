Германия надеется, что Украина продолжит борьбу с коррупцией, — Мерц
Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский, после коррупционного скандала, пообещал канцлеру Германии Фридриху Мерцу поддерживать независимые антикоррупционные органы и пытаться «восстановить доверие украинского народа», пишет The Guardian.
«Зеленский проинформировал Мерца о расследовании коррупционных дел против членов его правительства, которые с тех пор подали в отставку, пообещав полную прозрачность и долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов", – отметил он.
По его словам, Президент Украины также пообещал дальнейшие «меры по восстановлению доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров».
Спикер также сообщил, что Мерц подчеркнул ожидание немецкого правительства, что Украина «будет активно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы», особенно в области верховенства права.
