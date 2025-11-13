Німеччина сподівається, що Україна продовжить боротьбу з корупцією, — Мерц

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу підтримувати незалежні антикорупційні органи.

Фото: Kay Nietfeld/AP

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус розповів, що Президент України Володимир Зеленський, після корупційного скандалу, пообіцяв канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу підтримувати незалежні антикорупційні органи та намагатись «відновити довіру українського народу», пише The Guardian.

«Зеленський поінформував Мерца про розслідування корупційних справ проти членів його уряду, які з того часу подали у відставку, пообіцявши повну прозорість і довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів», - зазначив він.

За його словами, Президент України також пообіцяв подальші «заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів».

Речник також повідомив, що Мерц наголосив на очікуванні німецького уряду, що Україна «буде активно продовжувати боротьбу з корупцією та подальші реформи», особливо в галузі верховенства права.

