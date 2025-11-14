США начали военную операцию «Южное копье» у Венесуэлы

Операция преследует цель «борьбу с наркотеррористами» в Южной Америке — Пит Гегсет.

США по поручению президента Дональда Трампа начали операцию под названием «Южное копьё» (Southern Spear). Её задачей является уничтожение наркокартелей в странах Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Президент Трамп приказал действовать, и Министерство войны Соединённых Штатов выполняет приказ. Сегодня я объявляю о начале операции “Южное копьё”», — написал Хегсет.

Он отметил, что для этой кампании против наркокартелей создано специальное оперативное соединение, а руководить ей будет Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка и Карибский регион.

«Эта миссия призвана защитить и обезопасить нашу родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие — это соседи Америки, и мы будем их защищать», — подчеркнул Хегсет.

При этом Хегсет не раскрыл деталей операции — в частности, какие силы и средства планирует задействовать армия США, какие сценарии действий предусмотрены для военных, а также где именно могут проводиться отдельные этапы операции.

