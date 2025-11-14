  1. У світі

США розпочали військову операцію «Південний спис» біля Венесуели

08:37, 14 листопада 2025
Операція має на меті «боротьбу з наркотерористами» у Південній Америці — Піт Гегсет.
США розпочали військову операцію «Південний спис» біля Венесуели
США за дорученням президента Дональда Трампа розпочали операцію під назвою «Південний спис» (Southern Spear). Її завданням є знищення наркокартелів у країнах Центральної й Південної Америки та Карибського басейну — заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.

«Президент Трамп наказав діяти і Міністерство війни Сполучених Штатів виконує наказ. Сьогодні я оголошую про початок операції «Південний спис», - написав Гегсет.

Він зазначив, що для цієї кампанії проти наркокартелів створено спеціальне оперативне з’єднання, а керівництво нею здійснюватиме Південне командування ЗС США, до зони оперативної відповідальності якого входять Центральна і Південна Америка та Карибський регіон.

«Ця місія покликана захистити й убезпечити нашу батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це сусіди Америки, і ми будемо їх захищати», - підкреслив Гегсет.

При цьому Гегсет не розкрив деталей операції — зокрема, які сили та засоби планує залучити армія США, які сценарії дій передбачені для військових, а також де саме можуть проводитися окремі етапи операції.

