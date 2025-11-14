В Британии фиксируют всплеск угроз судьям — что показал ежегодный отчет судебной системы

Главная судья заявила о росте преследований и давления на судей, запуске новых мер безопасности и резком увеличении обращений от самопредставляющихся лиц.

Судьи в Великобритании работают в «все более напряженных условиях», сталкиваясь с недостоверной, предвзятой и порой персональной критикой, сопровождающейся реальными угрозами безопасности. Об этом говорится в отчете Главной судьи Англии и Уэльса Сью Карр, передает Law Gazette.

Создана специальная группа по безопасности судей

Карр сообщила о запуске специальной рабочей группы по безопасности. Задача группы — повысить осведомленность судей о том, как эффективнее защищать себя в цифровой и физической среде.

По ее словам:

запущен новый курс по цифровой безопасности,

продолжается сотрудничество с полицией и другими структурами уголовной юстиции,

цель — обеспечить максимально возможные системы и процедуры защиты.

Министерство юстиции обещает финансирование для модернизации судов

Судья также приветствовала решение Министерства юстиции выделить финансирование на обновление зданий судов и трибуналов. Это должно повысить уровень безопасности и соответствие современным требованиям.

Угрозы и преследования остаются системной проблемой

Старший председательствующий судья Англии и Уэльса Николас Грин отметил, что вопрос безопасности «остается источником постоянного беспокойства».

Он подчеркнул, что судьи слишком часто сталкиваются с угрозами и преследованием — как офлай н, так и в сети.

Президент Королевской судебной палаты Виктория Шарп также заявила, что безопасность судей KBD «должна быть приоритетом». Она уточнила, что работает с министрами и HMCTS, чтобы обеспечить судьям необходимый уровень поддержки — особенно тем, кто работает на выездных заседаниях.

Растет количество обращений от самопредставляющихся

В отчете отмечается существенный рост количества заявлений в гражданский список King’s Bench Division и Административный суд от лиц, представляющих себя самостоятельно (LiPs). Такие обращения обычно требуют большего административного ресурса.

Основные данные:

в 2024–2025 году количество заявлений в Административный суд от LiPs выросло на 14,5% — до 1 514;

в Апелляционном суде по уголовным делам уровень заявлений от LiPs остается стабильным — примерно 40% всех обращений по оспариванию приговоров.

В отчете добавляется, что юристы Криминального апелляционного офиса тратят значительное время на помощь самопредставляющимся, чтобы их заявления были подготовлены должным образом. Упрощенные формы подачи документов несколько облегчили процесс, но полноценная обработка таких обращений остается длительной и сложной.

