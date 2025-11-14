У Британії фіксують сплеск погроз суддям — що показав річний звіт судової системи

Головна суддя заявила про зростання переслідувань і тиску на суддів, запуск нових заходів безпеки та різке збільшення звернень від самопредставників.

Судді у Великій Британії працюють у «все більш напружених умовах», зіштовхуючись з недостовірною, упередженою та подекуди персональною критикою, що супроводжується реальними погрозами безпеці. Про це йдеться у звіті Головної судді Англії та Уельсу Сью Карр, передає Law Gazette.

Створено спеціальну групу з безпеки суддів

Карр повідомила про запуск спеціальної робочої групи з безпеки. Завдання групи — підвищити обізнаність суддів щодо того, як ефективніше захищати себе у цифровому та фізичному середовищі.

За її словами:

започатковано новий курс із цифрової безпеки,

триває співпраця з поліцією та іншими структурами кримінальної юстиції,

мета — забезпечити найкращі можливі системи та процедури захисту.

Міністерство юстиції обіцяє фінансування для модернізації судів

Суддя також привітала рішення Міністерства юстиції надати фінансування на оновлення будівель судів і трибуналів. Це має підвищити рівень безпеки та відповідність сучасним вимогам.

Погрози та переслідування залишаються системною проблемою

Старший головуючий суддя Англії та Уельсу Ніколас Ґрін зазначив, що питання безпеки «залишається джерелом постійного занепокоєння».

Він підкреслив, що судді надто часто зіштовхуються з погрозами та переслідуванням — як офлайн, так і в мережі.

Президентка Королівської судової палати Вікторія Шарп також заявила, що безпека суддів KBD «має бути пріоритетом». Вона уточнила, що працює з міністрами та HMCTS, щоб забезпечити суддям необхідний рівень підтримки — особливо тим, хто працює на виїзних засіданнях.

Зростає кількість звернень від самопредставників

У звіті наголошується на суттєвому збільшенні кількості заяв до цивільного списку King’s Bench Division та Адміністративного суду від осіб, які представляють себе самостійно (LiPs). Такі звернення зазвичай вимагають більшого адміністративного ресурсу.

Основні дані:

у 2024–2025 році кількість заяв до Адміністративного суду від LiPs зросла на 14,5% — до 1 514;

в Апеляційному суді у кримінальних справах рівень заяв від LiPs залишається стабільним — приблизно 40% усіх заяв щодо оскарження вироків.

У звіті додається, що юристи Кримінального апеляційного офісу витрачають значний час на допомогу самопредставникам, щоб їхні заяви були підготовлені належним чином. Спрощені форми подачі документів дещо полегшили процес, але повноцінне опрацювання таких звернень залишається тривалим і складним.

