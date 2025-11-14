  1. В мире

Суд в США отклонил требования Apple и OpenAI закрыть антимонопольный иск компаний Илона Маска

14:21, 14 ноября 2025
Иск против Apple и OpenAI подали X Corp. и xAI.
Фото: Shutterstock
Федеральный судья в США отказал Apple и OpenAI в удовлетворении ходатайств о закрытии антимонопольного иска, поданного Илоном Маском, открыв путь к дальнейшему рассмотрению дела по существу. Иск касается обвинений в монополизации рынка искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Судья Марк Питтман постановил, что аргументы сторон требуют дополнительного исследования в рамках рассмотрения дела по процедуре сокращенного судопроизводства (summary judgment).

В решении отмечено, что постановление не является выводом относительно обоснованности иска и не определяет его результат.

В чем суть иска

Иск подали в августе X Corp. и xAI, компании Илона Маска. Он направлен против решения Apple от июня 2024 года сделать ChatGPT единственным интегрированным AI-ассистентом в iOS.

Истцы требуют миллиарды долларов компенсации, утверждая, что эксклюзивная интеграция якобы дает ChatGPT доступ к «сотням миллионов iPhone», тогда как конкурентные продукты, включая чат-бот Grok от xAI, оказались заблокированными.

В иске также заявлено, что ChatGPT якобы контролирует «не менее 80%» рынка генеративных AI-чатботов, тогда как Grok имеет «лишь несколько процентов», несмотря на «более высокие возможности».

Отдельно компании Маска обвиняют Apple в манипуляциях с рейтингами App Store: якобы ChatGPT продвигают в списках «Must-Have Apps», тогда как Grok и приложение X, несмотря на высокие позиции в своих категориях, там не появляются.

Что говорят эксперты

Юристы отмечают, что дело может стать прецедентным в контексте глобальной дискуссии о регулировании ИИ.

По словам экспертов, это лишь «процедурный шаг», а настоящее значение будет иметь дальнейший анализ доказательств.

На данный момент регуляторы по всему миру все еще не определились, как трактовать «дефолтные AI-интеграции» на доминирующих платформах и даже что считать рынком искусственного интеллекта.

Также отмечается, что результат будет зависеть от того, сможет ли Маск доказать реальное «исключение конкурентов» из iOS, а не просто партнерство Apple с OpenAI на быстрорастущем рынке. Защита, как ожидается, будет настаивать, что конкуренция сохраняется и на других платформах и браузерах, а интеграция обеспечивает «эффективность и удобство» для пользователей.

суд Apple Илон Маск OpenAI

