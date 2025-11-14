Суд у США відхилив вимоги Apple та OpenAI закрити антимонопольний позов компаній Ілона Маска

Позов проти Apple та OpenAI подали X Corp. та xAI.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суддя у США відмовив Apple та OpenAI у задоволенні клопотань про закриття антимонопольного позову, поданого Ілоном Маском, відкривши шлях до подальшого розгляду справи по суті. Позов стосується звинувачень у монополізації ринку штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Суддя Марк Піттман постановив, що аргументи сторін потребують додаткового дослідження в межах розгляду справи за процедурою скороченого судочинства (summary judgment).

У рішенні зазначено, що ухвала не є висновком щодо обґрунтованості позову та не визначає його результат.

У чому суть позову

Позов подали у серпні X Corp. та xAI, компанії Ілона Маска. Він спрямований проти рішення Apple від червня 2024 року зробити ChatGPT єдиним інтегрованим AI-асистентом у iOS.

Позивачі вимагають мільярди доларів компенсації, стверджуючи, що ексклюзивна інтеграція нібито надає ChatGPT доступ до «сотень мільйонів iPhone», тоді як конкурентні продукти, зокрема чат-бот Grok від xAI, виявилися заблокованими.

У позові також заявлено, що ChatGPT нібито контролює «не менш ніж 80%» ринку генеративних AI-чатботів, тоді як Grok має «лише кілька відсотків», попри «вищі можливості».

Окремо компанії Маска звинувачують Apple у маніпуляціях із рейтингами App Store: буцімто ChatGPT просувають у «Must-Have Apps», тоді як Grok і застосунок X, попри високі позиції у своїх категоріях, там не з’являються.

Що кажуть експерти

Юристи зазначають, що справа може стати прецедентною в контексті глобальної дискусії про регулювання AI.

За словами експертів, це лише «процедурний крок», а справжнє значення матиме подальший аналіз доказів.

Наразі регулятори у всьому світі досі не визначилися, як трактувати «дефолтні інтеграції AI» на домінантних платформах і навіть що вважати ринком штучного інтелекту.

Також зазначається, що результат залежатиме від того, чи зможе Маск довести реальне «виключення конкурентів» з iOS, а не просто партнерство Apple з OpenAI у швидкозростаючому ринку. Захист, очікувано, наполягатиме, що конкуренція зберігається і на інших платформах і браузерах, а інтеграція забезпечує «ефективність і зручність» для користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.