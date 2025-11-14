  1. В мире

Мужчину оштрафовали на 1,7 млн евро и отправили в тюрьму за то, что он держал под замком 58 кошек

18:35, 14 ноября 2025
В закрытом, темном, грязном помещении правоохранители обнаружили около 58 кошек, лишенных элементарной гигиены, еды и надлежащего ухода.
Фото: greekcitytimes.com
63-летнего мужчину, который оказался в центре резонансного дела о жестоком обращении с животными, приговорили к реальному тюремному сроку после того, как власти обнаружили 58 кошек, запертых в неприемлемых условиях в заброшенном туристическом доме на греческом острове Донуса. Ему также назначили рекордный административный штраф — около 1,7 млн евро, пишет Greekcitytimes.

Суд на острове Наксос признал мужчину виновным и назначил три года заключения без возможности условного освобождения, а также дополнительный штраф в 3 000 евро. Подсудимый, который явился в суд без адвоката, был сразу взят под стражу. Во время заседания он заявил, что раскаивается и «любит кошек и хочет для них только лучшего».

Как разоблачили злоумышленника

Расследование началось после жалоб волонтеров-зоозащитников с Донусы. По поручению прокурора Эгейского региона правоохранители открыли производство и начали поиски подозреваемого, который уже был известен полиции как «собиратель-пытатель животных из Мосхато».

Его имя впервые стало известно еще в 2019 году — после того, как соседи пожаловались на резкий запах из его дома. Во время обыска полиция обнаружила 11 истощенных собак и 20 кошек в темном подвале, а также петли и другие орудия, указывавшие на систематическое издевательство над животными.

Что нашли на Донусе

Ситуация на острове была не менее шокирующей. В закрытом, темном, грязном помещении правоохранители обнаружили около 58 кошек, лишенных элементарной гигиены, еды и надлежащего ухода.

Дело называют одним из самых резонансных в Греции, а назначенный штраф — одним из крупнейших в стране за жестокое обращение с животными.

