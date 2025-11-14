Чоловіка оштрафували на 1,7 млн євро та ув'язнили за те, що він тримав під замком 58 котів

У зачиненому, темному, брудному приміщенні правоохоронці виявили близько 58 котів, позбавлених елементарної гігієни, їжі та належного догляду.

63-річного чоловіка, який опинився в центрі резонансної справи про жорстоке поводження з тваринами, засудили до реального тюремного строку після того, як влада виявила 58 котів, замкнених у неприйнятних умовах у закинутому туристичному будинку на грецькому острові Донуса. Йому також призначили рекордний адміністративний штраф — близько 1,7 млн євро, пише Greekcitytimes.

Суд на острові Наксос визнав чоловіка винним і призначив три роки ув’язнення без можливості умовного звільнення, а також додатковий штраф у 3 000 євро. Підсудний, який з’явився в суді без адвоката, був одразу взятий під варту. Під час засідання він заявив, що кається і «любить котів та хоче для них лише найкращого».

Як викрили зловмисника

Розслідування розпочалося після скарг волонтерів-зоозахисників із Донуси. За дорученням прокурора Егейського регіону правоохоронці відкрили провадження та розпочали пошуки підозрюваного, який уже був відомий поліції як «збирач-катувальник тварин із Мосхато».

Його ім’я вперше стало відомим ще у 2019 році — після того, як сусіди поскаржилися на різкий сморід з його будинку. Під час обшуку поліція виявила 11 виснажених собак і 20 котів у темному підвалі, а також зашморги та інші знаряддя, що вказували на систематичне знущання над тваринами.

Що знайшли на Донусі

Ситуація на острові була не менш шокуючою. У зачиненому, темному, брудному приміщенні правоохоронці виявили близько 58 котів, позбавлених елементарної гігієни, їжі та належного догляду.

Справу називають однією з найрезонансніших у Греції, а призначений штраф — одним із найбільших у країні за жорстоке поводження з тваринами.

