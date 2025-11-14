  1. У світі

Чоловіка оштрафували на 1,7 млн євро та ув'язнили за те, що він тримав під замком 58 котів

18:35, 14 листопада 2025
У зачиненому, темному, брудному приміщенні правоохоронці виявили близько 58 котів, позбавлених елементарної гігієни, їжі та належного догляду.
Чоловіка оштрафували на 1,7 млн євро та ув'язнили за те, що він тримав під замком 58 котів
Фото: greekcitytimes.com
63-річного чоловіка, який опинився в центрі резонансної справи про жорстоке поводження з тваринами, засудили до реального тюремного строку після того, як влада виявила 58 котів, замкнених у неприйнятних умовах у закинутому туристичному будинку на грецькому острові Донуса. Йому також призначили рекордний адміністративний штраф — близько 1,7 млн євро, пише Greekcitytimes.

Суд на острові Наксос визнав чоловіка винним і призначив три роки ув’язнення без можливості умовного звільнення, а також додатковий штраф у 3 000 євро. Підсудний, який з’явився в суді без адвоката, був одразу взятий під варту. Під час засідання він заявив, що кається і «любить котів та хоче для них лише найкращого».

Як викрили зловмисника

Розслідування розпочалося після скарг волонтерів-зоозахисників із Донуси. За дорученням прокурора Егейського регіону правоохоронці відкрили провадження та розпочали пошуки підозрюваного, який уже був відомий поліції як «збирач-катувальник тварин із Мосхато».

Його ім’я вперше стало відомим ще у 2019 році — після того, як сусіди поскаржилися на різкий сморід з його будинку. Під час обшуку поліція виявила 11 виснажених собак і 20 котів у темному підвалі, а також зашморги та інші знаряддя, що вказували на систематичне знущання над тваринами.

Що знайшли на Донусі

Ситуація на острові була не менш шокуючою. У зачиненому, темному, брудному приміщенні правоохоронці виявили близько 58 котів, позбавлених елементарної гігієни, їжі та належного догляду.

Справу називають однією з найрезонансніших у Греції, а призначений штраф — одним із найбільших у країні за жорстоке поводження з тваринами.

