Под давлением Еврокомиссии: Google объявила о масштабных изменениях в рекламе

Google объявила о масштабных изменениях в своей рекламной экосистеме, чтобы избежать риска принудительного разделения бизнеса. Это произошло спустя два месяца после того, как Еврокомиссия наложила на компанию один из крупнейших антимонопольных штрафов в истории. Об этом сообщает Barron's.

Что произошло

Еврокомиссия в сентябре наложила на Google штраф в 2,95 млрд евро за то, что компания якобы предоставляла преимущества собственным рекламным продуктам, ограничивая конкуренцию. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение, пригрозив Евросоюзу дополнительными пошлинами, если штраф будет подтвержден.

Google уже заявила о планах обжаловать решение, но параллельно предложила пакет изменений, чтобы избежать самого жесткого сценария — принудительного разделения рекламного бизнеса.

Что предлагает Google

По словам представителя компании, новый план должен выполнить требования ЕС без «разрушительного разделения», которое может навредить европейским издателям и рекламодателям.

Среди предложенных шагов:

Немедленные изменения в Google Ad Manager, в частности возможность для издателей устанавливать разные минимальные цены для разных участников торгов.

Большая совместимость инструментов Google с продуктами сторонних компаний, чтобы устранить конфликты интересов, которые предъявляет Еврокомиссия.

Усиление прозрачности в рекламных аукционах.

Еврокомиссия уже подтвердила получение плана и приступила к его оценке.

Почему это важно

Брюссель в последние годы усиливает давление на технологических гигантов. Google уже получала рекордные штрафы:

4,1 млрд евро в 2018 году — за доминирование Android.

2,4 млрд евро в 2017 году — за нарушения в сервисе сравнения цен.

Новое расследование, объявленное на днях, касается возможного «занижения» позиций отдельных СМИ в поисковой выдаче.

Параллельно в США продолжается антимонопольный процесс по рекламным практикам Google. Федеральный суд уже вынес промежуточное решение не в пользу компании. Заключительные слушания по делу состоятся в ближайшие дни, а решение судьи — в течение нескольких недель или месяцев.

Что дальше

ЕС оценит, достаточны ли предложенные шаги, чтобы прекратить практики, которые регуляторы назвали «самопреференцией». Если нет, Брюссель может потребовать более жесткие меры — вплоть до принудительной продажи части бизнеса.

