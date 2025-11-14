Під тиском Єврокомісії: Google оголосила про масштабні зміни в рекламі

Google пропонує реформу рекламних сервісів, щоб уникнути примусового поділу бізнесу після рекордного антимонопольного штрафу ЄС.

Google оголосила про масштабні зміни у своїй рекламній екосистемі, щоб уникнути ризику примусового розділення бізнесу. Це сталося через два місяці після того, як Єврокомісія наклала на компанію один із найбільших антимонопольних штрафів в історії. Про це повідомляє Barron's.

Що сталося

Єврокомісія у вересні наклала на Google штраф у 2,95 млрд євро за те, що компанія нібито надавала переваги власним рекламним продуктам, обмежуючи конкуренцію. Президент США Дональд Трамп різко розкритикував рішення, пригрозивши Євросоюзу додатковими митами, якщо штраф буде підтверджено.

Google уже заявила про плани оскаржити рішення, але паралельно запропонувала пакет змін, аби уникнути найжорсткішого сценарію — примусового розділення рекламного бізнесу.

Що пропонує Google

За словами представника компанії, новий план має виконати вимоги ЄС без «руйнівного поділу», який може зашкодити європейським видавцям і рекламодавцям.

Серед запропонованих кроків:

Негайні зміни в Google Ad Manager, зокрема можливість для видавців встановлювати різні мінімальні ціни для різних учасників торгів.

Більша сумісність інструментів Google з продуктами сторонніх компаній, щоб усунути конфлікти інтересів, які закидає Єврокомісія.

Посилення прозорості у рекламних аукціонах.

Єврокомісія вже підтвердила отримання плану й розпочала його оцінку.

Чому це важливо

Брюссель останні роки посилює тиск на технологічних гігантів. Google уже отримувала рекордні штрафи:

4,1 млрд євро у 2018 році — за домінування Android.

2,4 млрд євро у 2017 році — за порушення у сервісі порівняння цін.

Нове розслідування, оголошене днями, стосується можливого «заниження» позицій окремих ЗМІ у пошуковій видачі.

Паралельно у США триває антимонопольний процес щодо рекламних практик Google. Федеральний суд уже виніс проміжне рішення не на користь компанії. Заключні слухання у справі відбудуться в найближчі дні, а рішення судді — протягом кількох тижнів або місяців.

Що далі

ЄС оцінить, чи достатні запропоновані кроки, щоб припинити практики, які регулятори назвали «самопріоритизацією». Якщо ні, Брюссель може вимагати жорсткіші заходи — аж до примусового продажу частини бізнесу.

