  1. У світі

Під тиском Єврокомісії: Google оголосила про масштабні зміни в рекламі

21:00, 14 листопада 2025
Google пропонує реформу рекламних сервісів, щоб уникнути примусового поділу бізнесу після рекордного антимонопольного штрафу ЄС.
Під тиском Єврокомісії: Google оголосила про масштабні зміни в рекламі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Google оголосила про масштабні зміни у своїй рекламній екосистемі, щоб уникнути ризику примусового розділення бізнесу. Це сталося через два місяці після того, як Єврокомісія наклала на компанію один із найбільших антимонопольних штрафів в історії. Про це повідомляє Barron's.

Що сталося

Єврокомісія у вересні наклала на Google штраф у 2,95 млрд євро за те, що компанія нібито надавала переваги власним рекламним продуктам, обмежуючи конкуренцію. Президент США Дональд Трамп різко розкритикував рішення, пригрозивши Євросоюзу додатковими митами, якщо штраф буде підтверджено.

Google уже заявила про плани оскаржити рішення, але паралельно запропонувала пакет змін, аби уникнути найжорсткішого сценарію — примусового розділення рекламного бізнесу.

Що пропонує Google

За словами представника компанії, новий план має виконати вимоги ЄС без «руйнівного поділу», який може зашкодити європейським видавцям і рекламодавцям.

Серед запропонованих кроків:

  • Негайні зміни в Google Ad Manager, зокрема можливість для видавців встановлювати різні мінімальні ціни для різних учасників торгів.
  • Більша сумісність інструментів Google з продуктами сторонніх компаній, щоб усунути конфлікти інтересів, які закидає Єврокомісія.
  • Посилення прозорості у рекламних аукціонах.

Єврокомісія вже підтвердила отримання плану й розпочала його оцінку.

Чому це важливо

Брюссель останні роки посилює тиск на технологічних гігантів. Google уже отримувала рекордні штрафи:

  • 4,1 млрд євро у 2018 році — за домінування Android.
  • 2,4 млрд євро у 2017 році — за порушення у сервісі порівняння цін.

Нове розслідування, оголошене днями, стосується можливого «заниження» позицій окремих ЗМІ у пошуковій видачі.

Паралельно у США триває антимонопольний процес щодо рекламних практик Google. Федеральний суд уже виніс проміжне рішення не на користь компанії. Заключні слухання у справі відбудуться в найближчі дні, а рішення судді — протягом кількох тижнів або місяців.

Що далі

ЄС оцінить, чи достатні запропоновані кроки, щоб припинити практики, які регулятори назвали «самопріоритизацією». Якщо ні, Брюссель може вимагати жорсткіші заходи — аж до примусового продажу частини бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Google Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]