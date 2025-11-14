Администрация Трампа готовится к массовой депортации украинцев – около 80 человек с окончательными решениями

The Washington Post сообщает об активизации выселений несмотря на риски мобилизации и отсутствие прямых рейсов в Украину.

Администрация США готовится к депортации значительной группы украинцев, в отношении которых вынесены окончательные решения о выдворении, с возвращением их в Украину. Это происходит в контексте намерений правительства усилить темпы депортаций, параллельно с шагами Киева по улучшению отношений с Вашингтоном, пишет The Washington Post.

Ольга Стефанишина, посол Украины в США, заявила, что посольство располагает информацией о «примерно 80 гражданах Украины», которые получили окончательные приказы о выселении «за нарушение законодательства США». Она отметила, что американские власти работают над логистическими вопросами, связанными с выселением, «учитывая отсутствие прямых международных авиарейсов в Украину».

«Это стандартная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушающим условия своего пребывания в США, независимо от их национальности», — цитирует издание Стефанишину.

Кроме того, отмечается, что если все 80 человек будут депортированы, это станет рекордным показателем за последние годы. Согласно данным Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в течение 2024 финансового года из страны выдворили 53 украинца.

Издание отмечает, что подобная угроза касается также лиц с неопределенным статусом, в частности тех, кто происходит с территории Украины, но родился в период существования СССР. Журналисты пообщались с родственниками по крайней мере двух таких задержанных, которым объявили об отправке обратно в Украину.

В соответствии с международными соглашениями, чиновники не имеют права направлять людей в государства, где им может угрожать преследование или пытки. Даже лица, совершившие тяжкие преступления, должны быть защищены от пыток. В то же время правозащитники заявляют, что администрация Дональда Трампа игнорирует эти нормы, пытаясь выдворить лиц с криминальным прошлым в страны типа Южного Судана, который стоит на пороге гражданской войны, а теперь и в Украину, пишет The Washington Post, добавляя, что представитель Министерства внутренней безопасности США отметил, что «по причинам оперативной безопасности ICE не подтверждает предстоящие депортационные действия», однако все задержанные обеспечены «полным правом на судебный процесс», а «каждый из них получает возможность для судебного разбирательства и изложения своих аргументов».

