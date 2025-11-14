  1. У світі
  2. / В Україні

Адміністрація Трампа готується до масової депортації українців – близько 80 осіб з остаточними рішеннями

14:39, 14 листопада 2025
The Washington Post повідомляє про активізацію виселень попри ризики мобілізації та відсутність прямих рейсів до України.
Адміністрація Трампа готується до масової депортації українців – близько 80 осіб з остаточними рішеннями
Фото: daycom.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністрація США готується до депортації значної групи українців, щодо яких винесено остаточні рішення про видворення, з поверненням їх до України. Це відбувається в контексті намірів уряду посилити темпи депортацій, паралельно з кроками Києва до покращення відносин з Вашингтоном, пише The Washington Post.

Ольга Стефанішина, посол України в США, заявила, що посольство має інформацію про «приблизно 80 громадян України», які отримали остаточні накази про виселення «через порушення законодавства США». Вона зазначила, що американські власті працюють над логістичними питаннями, пов’язаними з виселенням, «враховуючи відсутність прямих міжнародних авіарейсів до України».

«Це стандартна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування в США, незалежно від їхньої національності», – цитує видання Стефанішину.

Крім того, зазначається, якщо всіх 80 осіб буде депортовано, це стане рекордним показником за останні роки. Згідно з даними Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), протягом 2024 фінансового року з країни видворили 53 українців.

Видання зазначає, що подібна загроза стосується також осіб з невизначеним статусом, зокрема тих, хто походить з території України, але народився в період існування СРСР. Журналісти поспілкувалися з родичами принаймні двох таких затриманих, яким оголосили про відправку назад до України.

Відповідно до міжнародних угод, посадовці не мають права направляти людей до держав, де їм може загрожувати переслідування чи катування. Навіть особи з тяжкими злочинами повинні бути захищені від тортур. Водночас правозахисники заявляють, що адміністрація Дональда Трампа ігнорує ці норми, намагаючись видворити осіб з кримінальною історією до країн на кшталт Південного Судану, який стоїть на порозі громадянської війни, а нині й до України, пише The Washington Post, додаючи, що представник Міністерства внутрішньої безпеки США зазначив, що «з причин оперативної безпеки ICE не підтверджує майбутні депортаційні дії», однак усі затримані забезпечені «повним правом на судовий процес», а «кожен з них отримує можливість для судового розгляду та викладення своїх аргументів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп біженець депортація Стефанішина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]