Адміністрація Трампа готується до масової депортації українців – близько 80 осіб з остаточними рішеннями

The Washington Post повідомляє про активізацію виселень попри ризики мобілізації та відсутність прямих рейсів до України.

Фото: daycom.com.ua

Адміністрація США готується до депортації значної групи українців, щодо яких винесено остаточні рішення про видворення, з поверненням їх до України. Це відбувається в контексті намірів уряду посилити темпи депортацій, паралельно з кроками Києва до покращення відносин з Вашингтоном, пише The Washington Post.

Ольга Стефанішина, посол України в США, заявила, що посольство має інформацію про «приблизно 80 громадян України», які отримали остаточні накази про виселення «через порушення законодавства США». Вона зазначила, що американські власті працюють над логістичними питаннями, пов’язаними з виселенням, «враховуючи відсутність прямих міжнародних авіарейсів до України».

«Це стандартна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування в США, незалежно від їхньої національності», – цитує видання Стефанішину.

Крім того, зазначається, якщо всіх 80 осіб буде депортовано, це стане рекордним показником за останні роки. Згідно з даними Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), протягом 2024 фінансового року з країни видворили 53 українців.

Видання зазначає, що подібна загроза стосується також осіб з невизначеним статусом, зокрема тих, хто походить з території України, але народився в період існування СРСР. Журналісти поспілкувалися з родичами принаймні двох таких затриманих, яким оголосили про відправку назад до України.

Відповідно до міжнародних угод, посадовці не мають права направляти людей до держав, де їм може загрожувати переслідування чи катування. Навіть особи з тяжкими злочинами повинні бути захищені від тортур. Водночас правозахисники заявляють, що адміністрація Дональда Трампа ігнорує ці норми, намагаючись видворити осіб з кримінальною історією до країн на кшталт Південного Судану, який стоїть на порозі громадянської війни, а нині й до України, пише The Washington Post, додаючи, що представник Міністерства внутрішньої безпеки США зазначив, що «з причин оперативної безпеки ICE не підтверджує майбутні депортаційні дії», однак усі затримані забезпечені «повним правом на судовий процес», а «кожен з них отримує можливість для судового розгляду та викладення своїх аргументів».

