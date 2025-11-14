  1. В мире

Мужчина голыми руками залез в контейнер с конфетами в магазине – что решил суд

18:48, 14 ноября 2025
В Швеции судили мужчину за испорченные сладости и кражу бутерброда.
Мужчина голыми руками залез в контейнер с конфетами в магазине – что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Швеции наложил штраф на мужчину, который голыми руками ролся в контейнере с конфетами без обертки, причинив магазину убытки, а также похитил бутерброд. Об этом пишет Aftonbladet.

Инцидент произошел в районе Галланд на юго-западе Швеции. Мужчина зашел в магазин, залез руками в контейнер с конфетами и украл бутерброд. В приговоре указано, что, по представленным доказательствам, конфеты, которые остались в контейнере, были испорчены и не подлежали продаже. Их стоимость составила 1632 шведские кроны.

В суде мужчина отрицал, что ролся в конфетах, утверждая, что взял только несколько штук. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 1500 шведских крон (примерно 130 евро).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд кража штраф / штрафы Швеция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]