Мужчина голыми руками залез в контейнер с конфетами в магазине – что решил суд

В Швеции судили мужчину за испорченные сладости и кражу бутерброда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Швеции наложил штраф на мужчину, который голыми руками ролся в контейнере с конфетами без обертки, причинив магазину убытки, а также похитил бутерброд. Об этом пишет Aftonbladet.

Инцидент произошел в районе Галланд на юго-западе Швеции. Мужчина зашел в магазин, залез руками в контейнер с конфетами и украл бутерброд. В приговоре указано, что, по представленным доказательствам, конфеты, которые остались в контейнере, были испорчены и не подлежали продаже. Их стоимость составила 1632 шведские кроны.

В суде мужчина отрицал, что ролся в конфетах, утверждая, что взял только несколько штук. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 1500 шведских крон (примерно 130 евро).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.