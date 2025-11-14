Чоловік голими руками заліз в контейнер з цукерками в магазині – що вирішив суд

У Швеції судили чоловіка за зіпсовані солодощі та крадіжку бутерброда.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Швеції наклав штраф на чоловіка, який голими руками порпався в контейнері з цукерками без обгортки, спричинивши магазину збитки, а також викрав бутерброд. Про це пише Aftonbladet.

Інцидент стався в районі Галланд на південному заході Швеції. Чоловік зайшов до магазину, заліз руками в контейнер із цукерками та вкрав бутерброд. У вироку зазначено, що, за представленими доказами, цукерки, які залишилися в контейнері, були зіпсовані й не підлягали продажу. Їхня вартість склала 1632 шведські крони.

У суді чоловік заперечував, що порпався в цукерках, стверджуючи, що лише взяв кілька штук. Суд зобов’язав його виплатити компенсацію в розмірі 1500 шведських крон (приблизно 130 євро).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.