  1. У світі

Чоловік голими руками заліз в контейнер з цукерками в магазині – що вирішив суд

18:48, 14 листопада 2025
У Швеції судили чоловіка за зіпсовані солодощі та крадіжку бутерброда.
Чоловік голими руками заліз в контейнер з цукерками в магазині – що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Швеції наклав штраф на чоловіка, який голими руками порпався в контейнері з цукерками без обгортки, спричинивши магазину збитки, а також викрав бутерброд. Про це пише Aftonbladet.

Інцидент стався в районі Галланд на південному заході Швеції. Чоловік зайшов до магазину, заліз руками в контейнер із цукерками та вкрав бутерброд. У вироку зазначено, що, за представленими доказами, цукерки, які залишилися в контейнері, були зіпсовані й не підлягали продажу. Їхня вартість склала 1632 шведські крони.

У суді чоловік заперечував, що порпався в цукерках, стверджуючи, що лише взяв кілька штук. Суд зобов’язав його виплатити компенсацію в розмірі 1500 шведських крон (приблизно 130 євро).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд крадіжка штраф Швеція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]