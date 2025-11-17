Google обязали выплатить $665 млн за нарушение конкуренции — решение суда Берлина

Немецкие платформы Idealo и Producto добились компенсаций после того, как суд признал, что Google годами продвигала собственный сервис Google Shopping, злоупотребляя доминированием на рынке.

Суд Берлина принял решение, согласно которому Google должна компенсировать 572 млн евро (примерно 665 млн долларов) двум немецким компаниям за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервиса Google Shopping. Об этом сообщает Reuters.

Что решил суд

Idealo получит около 465 млн евро (более 540 млн долларов).

Producto — 107 млн евро (примерно 124 млн долларов).

Обе компании являются платформами для сравнения цен. Суд установил, что Google годами продвигала собственный сервис Google Shopping в поисковой выдаче, создавая для себя несправедливые преимущества и осложняя конкуренцию.

Предыстория дела

Idealo еще в феврале 2025 года подала иск против Google. Компания заявила, что Alphabet (материнская компания Google) самоприоритизировала собственный сервис, что привело к реальным финансовым потерям для конкурентов. Первоначальное требование — не менее 3,3 млрд евро.

Google ответила, что еще в 2017 году изменила правила размещения рекламы, якобы обеспечив равные условия для всех платформ.

Реакция истцов

В Idealo недовольны суммой компенсации. Компания объявила, что «продолжит юридическое давление», поскольку выплаты «покрывают лишь часть реальных убытков».

Сооснователь Idealo Альбрехт фон Зоннтаг подчеркнул: «Злоупотребление доминированием должно иметь последствия. Оно не может быть бизнес-моделью, которая окупается даже после штрафов и компенсаций».

Широкий контекст

Google не впервые имеет проблемы с антимонопольным регулированием в ЕС:

Евросоюз уже обвинял компанию в продвижении Google Flights и Google Hotels в поисковых результатах, что потенциально нарушает Закон о цифровых рынках (DMA).

Месяцем ранее Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 3 млрд евро (более 3,4 млрд долларов) за нарушение правил конкуренции на рынке рекламных технологий.

