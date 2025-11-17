  1. У світі

Google зобов’язали виплатити $665 млн за порушення конкуренції — рішення суду Берліна

19:46, 17 листопада 2025
Німецькі платформи Idealo та Producto домоглися компенсацій після того, як суд визнав, що Google роками просувала власний сервіс Google Shopping, зловживаючи домінуванням на ринку.
Суд Берліна ухвалив рішення, за яким Google має компенсувати 572 млн євро (приблизно 665 млн доларів) двом німецьким компаніям за зловживання домінуючим становищем на ринку сервісу Google Shopping. Про це повідомляє Reuters.

Що вирішив суд

  • Idealo отримає близько 465 млн євро (понад 540 млн доларів).
  • Producto — 107 млн євро (приблизно 124 млн доларів).

Обидві компанії є платформами для порівняння цін. Суд встановив, що Google роками просував власний сервіс Google Shopping у пошуковій видачі, створюючи для себе несправедливі переваги та ускладнюючи конкуренцію.

Передісторія справи

Idealo ще у лютому 2025 року подала позов проти Google. Компанія заявила, що Alphabet (материнська компанія Google) самопріоритезувала власний сервіс, що призвело до реальних фінансових втрат для конкурентів. Початкова вимога — не менше 3,3 млрд євро.

Google відповів, що ще у 2017 році змінив правила розміщення реклами, нібито забезпечивши рівні умови для всіх платформ.

Реакція позивачів

В Idealo незадоволені сумою компенсації. Компанія оголосила, що «продовжить юридичний тиск», оскільки виплати «покривають лише частину реальних збитків».

Співзасновник Idealo Альбрехт фон Зоннтаг наголосив: «Зловживання домінуванням повинно мати наслідки. Воно не може бути бізнес-моделлю, яка окупається навіть після штрафів і компенсацій».

Ширший контекст

Google не вперше має проблеми з антимонопольним регулюванням у ЄС:

Євросоюз вже звинувачував компанію у просуванні Google Flights і Google Hotels у пошукових результатах, що потенційно порушує Закон про цифрові ринки (DMA).

Місяцем раніше Єврокомісія оштрафувала Google майже на 3 млрд євро (понад 3,4 млрд доларів) за порушення правил конкуренції на ринку рекламних технологій.

