В Южной Корее создают приложение для отслеживания сталкеров

Приложение будет показывать жертвам преследования местонахождение сталкера в реальном времени.

В Южной Корее работают над новым мобильным приложением, которое позволит жертвам преследования видеть на карте, где именно находится сталкер, если он поблизости. Это стало возможным после изменений в закон об электронном мониторинге, передает ВВС.

Почему это важно

В последние годы Южная Корея сталкивается с ростом резонансных преступлений, связанных со сталкингом. Проблема вызывает серьезную общественную обеспокоенность, особенно с учетом случаев насилия против женщин и использования скрытых камер.

Как работает система сейчас

Сейчас жертвы получают SMS-уведомления, когда преследователь приближается, однако такие оповещения не показывают точного местоположения преступника. Из-за этого пострадавшие не могут определить направление движения сталкера и не всегда имеют возможность вовремя избежать опасности.

Что изменится

После вступления в силу обновленного закона:

жертвы смогут в реальном времени видеть сталкера на карте в своем смартфоне;

это позволит быстро сориентироваться и укрыться в безопасном месте;

данные о перемещении преследователей будут собираться с помощью электронных браслетов, которые они обязаны носить.

Министерство юстиции также работает над интеграцией этой системы с национальной линией экстренной помощи, что позволит оперативно привлекать полицию в ситуациях риска. По прогнозам корейских СМИ, такое обновление будет завершено в следующем году.

Контекст: почему сталкинг — масштабная проблема

Правозащитники отмечают, что преследование в Южной Корее — часть более широкой проблемы насилия против женщин. Многие пострадавшие становились жертвами скрытых съемок и интернет-атак из-за своих взглядов.

Один из самых громких случаев произошел в 2022 году: мужчина убил свою коллегу, которую преследовал годами. Несмотря на многочисленные жалобы женщины, полиция не признала его угрозой и не выдала запрета на приближение.

Борьба государства со сталкингом

2021 год: принят первый антисталкинговый закон, который предусматривает до 3 лет лишения свободы и штраф до 30 млн вон.

2023 год: парламент упростил процедуру привлечения преследователей к ответственности.

После этого количество заявлений выросло с 7 600 в 2022 году до более чем 13 000 в 2023-м, по данным Минюста.

