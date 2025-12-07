У Південній Кореї створюють застосунок для відстеження сталкерів

Застосунок показуватиме жертвам переслідування місцезнаходження сталкера в реальному часі.

У Південній Кореї працюють над новим мобільним застосунком, який дозволить жертвам переслідування бачити на карті, де саме перебуває сталкер, якщо він знаходиться поблизу. Це стало можливим після змін до закону про електронний моніторинг, передає ВВС.

Чому це важливо

Останні роки Південна Корея стикається зі зростанням кількості резонансних злочинів, пов’язаних зі сталкінгом. Проблема викликає серйозне суспільне занепокоєння, особливо з огляду на випадки насильства проти жінок та використання прихованих камер.

Як працює система зараз

Нині жертви отримують SMS-повідомлення, коли переслідувач наближається, однак такі оповіщення не показують точного місця розташування злочинця. Через це постраждалі не можуть визначити напрямок руху сталкера й не завжди мають можливість вчасно уникнути небезпеки.

Що зміниться

Після набрання чинності оновленим законом:

жертви зможуть у реальному часі бачити сталкера на карті у своєму смартфоні;

це дасть змогу швидко зорієнтуватися та сховатися в безпечному місці;

дані про переміщення переслідувачів збиратимуться за допомогою електронних браслетів, які вони зобов’язані носити.

Міністерство юстиції також працює над інтеграцією цієї системи з національною лінією екстреної допомоги, що дозволить оперативно залучати поліцію у ситуаціях ризику. За прогнозами корейських ЗМІ, таке оновлення буде завершено наступного року.

Контекст: чому сталкінг — масштабна проблема

Правозахисники зазначають, що переслідування у Південній Кореї — частина ширшої проблеми насильства проти жінок. Чимало постраждалих ставали жертвами прихованих зйомок та інтернет-атак через свої погляди.

Один із найгучніших випадків стався у 2022 році: чоловік убив свою колегу, яку переслідував роками. Попри численні скарги жінки, поліція не визнала його загрозою та не видала заборони на наближення.

Боротьба держави зі сталкінгом

2021 рік: ухвалено перший антісталкінговий закон, який передбачає до 3 років ув’язнення та штраф до 30 млн вон.

2023 рік: парламент спростив процедуру притягнення переслідувачів до відповідальності.

Після цього кількість заяв зросла з 7 600 у 2022 році до понад 13 000 у 2023-му, за даними Мін’юсту.

