В лондонском аэропорту Хитроу людей атаковали перцовым спреем

Полиция задержала одного подозреваемого и разыскивает других участников инцидента.

Полиция Лондона задержала мужчину после того, как группа людей пострадала от нападения с использованием перцового спрея на парковке аэропорта Хитроу. Об этом сообщает AP.

По информации столичной полиции, пострадавшие были госпитализированы автомобилями скорой помощи. Их состояние не представляет угрозы жизни, серьезных травм не зафиксировано.

Инцидент произошел на парковке терминала 3 после обострения конфликта между двумя группами, которые были знакомы между собой. Правоохранители подчеркнули, что происшествие не рассматривается как террористический акт.

«Один мужчина был арестован по подозрению в нападении и находится под стражей. Мы продолжаем разыскивать других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия», — заявили в полиции.

Накануне стало известно о другом инциденте в Лондоне: четырех представителей протестной группы Take Back Power задержали после того, как они бросили еду в сторону витрины с королевскими драгоценностями в музее Тауэр.

