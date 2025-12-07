  1. У світі

У лондонському аеропорту Гітроу людей атакували перцевим спреєм

14:47, 7 грудня 2025
Поліція затримала одного підозрюваного та розшукує інших учасників інциденту.
У лондонському аеропорту Гітроу людей атакували перцевим спреєм
Фото: 24 Канал
Поліція Лондона затримала чоловіка після того, як група людей постраждала від нападу з використанням перцевого спрею на паркінгу аеропорту Гітроу. Про це повідомляє AP.

За інформацією столичної поліції, потерпілих госпіталізували автомобілями швидкої допомоги. Їхній стан не становить загрози життю, серйозних травм не зафіксовано.

Інцидент стався на паркінгу термінала 3 після загострення конфлікту між двома групами, які були знайомі між собою. Правоохоронці наголосили, що подія не розглядається як терористичний акт.

«Один чоловік був заарештований за підозрою в нападі та перебуває під вартою. Ми продовжуємо розшукувати інших підозрюваних, які втекли з місця події», — заявили в поліції.

Напередодні стало відомо про інший інцидент у Лондоні: чотирьох представників протестної групи Take Back Power затримали після того, як вони кинули їжу у бік вітрини з королівськими коштовностями в музеї Тауер.

поліція напад аеропорт Велика Британія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

