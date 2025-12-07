Суд впервые рассматривает, несет ли Instagram ответственность за кризис психического здоровья подростков

Долю Instagram решают судьи, которые сами почти не пользуются соцсетями — и именно им предстоит определить, наносит ли платформа вред психике подростков.

Верховный суд штата Массачусетс — первый в США высший суд, который рассматривает вопрос о юридической ответственности соцсетей за ухудшение психического здоровья подростков. Судьи склоняются к тому, чтобы позволить делу против Instagram перейти к полноценному разбирательству. Об этом сообщает Courthouse News.

Что требует штат

Генпрокуратура Массачусетса настаивает: Instagram должен компенсировать нанесенный ущерб и изменить дизайн платформы, поскольку она создает «общественную опасность», формируя у детей зависимость и нанося вред их психическому здоровью.

В иске говорится, что платформа использует специальные механизмы — навязчивые уведомления, контент с коротким сроком действия, бесконечную ленту и автопроигрывание, — которые вызывают тревожность, депрессию и влияют на формирование мозга подростков, способствуя общештатному кризису психического здоровья.

Штат подал иск по законам, запрещающим вводящие в заблуждение торговые практики и действия, создающие общественный вред.

Аргументы Instagram

Представители Instagram (Meta Platforms) утверждают, что иск блокируется Разделом 230 федерального закона Communications Decency Act, который защищает интернет-платформы от ответственности за контент пользователей. Нижестоящий суд эту позицию не поддержал, и компания подала апелляцию.

Юристы Meta заявляют: именно сторонний контент, а не дизайн, «затягивает» пользователей. Но судьи поставили под сомнение такую логику.

Ключевые моменты дискуссии в суде

Адвокат штата подчеркнул: иск касается дизайна, а не пользовательского контента.

Некоторые судьи поддержали аналогию с рекламой, а не с издательской деятельностью: уведомления — это инструмент вовлечения, а не публикация.

Судьи признали, что спамоподобные уведомления могут не иметь защиты Первой поправки, даже если они «правдивые».

Судья заметил: «Неважно, о чем уведомление — о “Здравом смысле” Томаса Пейна или полной чепухе. Механизм вовлечения работает одинаково».

Почему дело важно для всей страны

Профессоры права, включая Александру Лагаф из Корнелльского университета, отмечают: это первое подобное дело, которое дошло до высшего суда штата. А значит, его решение может стать ориентиром для других судов США.

Аналогичные иски уже поданы по всей стране — от школьных округов до прокуратур штатов. В 2023 году округ Сиэтл первым обвинил соцсети в намеренном создании зависимости у детей, что привело к росту депрессий, расстройств пищевого поведения, кибербуллинга и попыток самоубийств.

Большинство федеральных исков объединено в мультидистриктное производство в Калифорнии. Там судья уже признал: часть требований действительно не подпадает под защиту Раздела 230.

Стратегия истцов: «машина, а не сообщение»

Эксперты отмечают, что юристы в этих делах концентрируются на алгоритмах и механизмах, а не на самом контенте, поскольку именно этот подход позволяет избежать защиты законом.

Эту тенденцию поддерживают и красные, и синие штаты, что свидетельствует: проблема социальной зависимости подростков не имеет политических границ.

Будет ли Meta договариваться?

По мнению Лагаф, компания вряд ли пойдет на быстрое урегулирование: «Технологические гиганты склонны рисковать и готовы доводить дела до суда присяжных».

Но возможные штрафы могут быть огромными, и если в ходе расследования выяснится, что компания знала о рисках и не реагировала, ситуация для Meta может резко ухудшиться.

Эксперты сравнивают ситуацию с кейсами табачных компаний и производителей опиоидов: длительные победы ответчиков рушились, когда внутренние документы доказывали их осведомленность о вреде.

Интересный нюанс: судьи почти не пользуются соцсетями

Во время слушаний выяснилось, что многие судьи практически не знакомы с принципами работы соцсетей. Некоторые даже называли алгоритмы «логарифмами». Это создавало неожиданные моменты, но подчеркнуло важность разъяснений в ходе процесса.

