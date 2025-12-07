Суд вперше розглядає, чи несе Instagram відповідальність за кризу психічного здоров’я підлітків

Долю Instagram вирішують судді, які самі майже не користуються соцмережами — та саме їм належить визначити, чи шкодить платформа підлітковій психіці.

Верховний суд штату Массачусетс — перший у США вищий суд, який розглядає питання про юридичну відповідальність соцмереж за погіршення психічного здоров’я підлітків. Судді схиляються до того, щоб дозволити справі проти Instagram перейти до повноцінного розгляду. Про це повідомляє Courthouse News.

Що вимагає штат

Генпрокуратура Массачусетсу наполягає: Instagram має компенсувати завдану шкоду та змінити дизайн платформи, оскільки вона створює «суспільну небезпеку», формуючи в дітей залежність і шкодячи їхньому психічному здоров’ю.

У позові йдеться, що платформа використовує спеціальні механізми — обсесивні сповіщення, контент із коротким терміном дії, нескінченну стрічку та автопрогравання, — які викликають тривожність, депресію та впливають на формування мозку підлітків, сприяючи загальноштатній кризі психічного здоров’я.

Штат подав позов за законами, що забороняють оманливі торгові практики та дії, які створюють суспільну шкоду.

Аргументи Instagram

Представники Instagram (Meta Platforms) наполягають, що позов блокує Розділ 230 федерального закону Communications Decency Act, який захищає інтернет-платформи від відповідальності за контент користувачів. Нижчий суд цю позицію не підтримав, і компанія подала апеляцію.

Юристи Meta стверджують: саме сторонній контент, а не дизайн, «затягує» користувачів. Але судді поставили під сумнів таку логіку.

Ключові моменти дискусії в суді

Адвокат штату наголосив: позов стосується дизайну, а не користувацького контенту.

Деякі судді підтримали аналогію з рекламою, а не з видавничою діяльністю: сповіщення — це інструмент залучення, а не публікація.

Судді визнали, що спам-подібні сповіщення можуть не мати захисту Першої поправки, навіть якщо вони «правдиві».

Суддя зауважив: «Неважливо, про що сповіщення — про «Здоровий глузд» Томаса Пейна чи повну нісенітницю. Механізм залучення працює однаково».

Чому справа важлива для всієї країни

Професори права, зокрема Александра Лагаф із Корнелльського університету, зазначають: це перша подібна справа, яка дійшла до найвищого суду штату. А отже, її рішення може стати орієнтиром для інших судів США.

Схожі позови вже подали по всій країні — від шкільних округів до штатних прокуратур. У 2023 році округ Сіетл першим звинуватив соцмережі у навмисному створенні залежності серед дітей, що призвело до зростання кількості депресій, розладів харчової поведінки, кібербулінгу та спроб самогубств.

Більшість федеральних позовів об’єднано в мультидистриктне провадження в Каліфорнії. Там суддя вже визнав: частина вимог дійсно не підпадає під захист Розділу 230.

Стратегія позивачів: «машина, а не повідомлення»

Експерти відзначають, що юристи у цих справах концентруються на алгоритмах та механіках, а не на самому контенті, оскільки саме цей підхід дозволяє уникнути захисту за законом.

Цю тенденцію підтримують і червоні, і сині штати, що свідчить: проблема соціальної залежності підлітків не має політичних бар’єрів.

Чи буде Meta домовлятися?

На думку Лагаф, компанія навряд піде на швидке врегулювання: «Технологічні гіганти схильні ризикувати та готові доводити справи до суду присяжних».

Але можливі штрафи можуть бути величезними, і якщо під час розслідування з’ясується, що компанія знала про ризики й не реагувала, ситуація для Meta може різко погіршитися.

Експерти порівнюють ситуацію з кейсами тютюнових компаній та виробників опіоїдів: тривалі перемоги відповідачів обвалилися, коли внутрішні документи довели їхню обізнаність про шкоду.

Цікавий нюанс: судді майже не користуються соцмережами

Під час слухання з’ясувалося, що багато суддів практично не знайомі з принципами роботи соцмереж. Дехто навіть називав алгоритми «логарифмами». Це створювало несподівані моменти, але підкреслило важливість роз’яснень під час процесу.

