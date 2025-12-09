  1. В мире

Google предупредил о росте угрозы кражи учетных записей

12:59, 9 декабря 2025
Хакеры атакуют пароли, MFA и cookie.
Google предупредил о росте угрозы кражи учетных записей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Google сообщают, что защита учетных записей становится все более сложной из-за активизации хакерских атак на пароли, токены многофакторной аутентификации и файлы cookie, передает Forbes.

В компании подчеркнули, что потеря учетной записи Google может позволить злоумышленникам получить доступ и к другим сервисам, если пользователь синхронизирует браузер Chrome между устройствами. Chrome хранит в облаке закладки, историю, открытые вкладки, пароли, адреса, номера телефонов и платежные данные, в частности те, что привязаны к Google Pay. В случае взлома эти данные могут стать доступными для хакеров.

Google советует отключать синхронизацию или настраивать ее отдельно для разных типов данных, отказываясь от синхронизации паролей и платежной информации. Это повышает безопасность, хотя и уменьшает удобство использования.

Специалисты также предостерегают от хранения паролей в браузере. Менеджер паролей Google по сути управляет только паролями Chrome, а один взломанный пароль может предоставить доступ ко всем другим учетным записям.

Эксперты советуют добавлять ключ доступа (passkey) и использовать многофакторную аутентификацию, отказавшись от менее защищенных вариантов, в частности SMS. Американское агентство по кибербезопасности призывает пользователей проверить существующие пароли, чтобы они были длинными, уникальными и случайными, а также отключить менее безопасные формы MFA.

Кроме того, Google рекомендует проверить настройки синхронизации Chrome и, при необходимости, сбросить их, чтобы удалить устаревшие данные из облачного хранилища.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

кража хакер Google технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Житель Днепропетровской области оказался в базе разыскиваемых военнообязанных из-за бюрократической ошибки: что решил суд

Система призывного учета ошибочно объявила мужчину в розыск.

От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]