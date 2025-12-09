Google предупредил о росте угрозы кражи учетных записей

Хакеры атакуют пароли, MFA и cookie.

В Google сообщают, что защита учетных записей становится все более сложной из-за активизации хакерских атак на пароли, токены многофакторной аутентификации и файлы cookie, передает Forbes.

В компании подчеркнули, что потеря учетной записи Google может позволить злоумышленникам получить доступ и к другим сервисам, если пользователь синхронизирует браузер Chrome между устройствами. Chrome хранит в облаке закладки, историю, открытые вкладки, пароли, адреса, номера телефонов и платежные данные, в частности те, что привязаны к Google Pay. В случае взлома эти данные могут стать доступными для хакеров.

Google советует отключать синхронизацию или настраивать ее отдельно для разных типов данных, отказываясь от синхронизации паролей и платежной информации. Это повышает безопасность, хотя и уменьшает удобство использования.

Специалисты также предостерегают от хранения паролей в браузере. Менеджер паролей Google по сути управляет только паролями Chrome, а один взломанный пароль может предоставить доступ ко всем другим учетным записям.

Эксперты советуют добавлять ключ доступа (passkey) и использовать многофакторную аутентификацию, отказавшись от менее защищенных вариантов, в частности SMS. Американское агентство по кибербезопасности призывает пользователей проверить существующие пароли, чтобы они были длинными, уникальными и случайными, а также отключить менее безопасные формы MFA.

Кроме того, Google рекомендует проверить настройки синхронизации Chrome и, при необходимости, сбросить их, чтобы удалить устаревшие данные из облачного хранилища.

