Google попередив про зростання загрози крадіжки облікових записів

12:59, 9 грудня 2025
Хакери атакують паролі, MFA та cookie.
У Google повідомляють, що захист облікових записів стає все складнішим через активізацію хакерських атак на паролі, токени багатофакторної автентифікації та файли cookie, передає Forbes.

У компанії наголосили, що втрата облікового запису Google може дозволити зловмисникам отримати доступ і до інших сервісів, якщо користувач синхронізує браузер Chrome між пристроями. Chrome зберігає у хмарі закладки, історію, відкриті вкладки, паролі, адреси, номери телефонів та платіжні дані, зокрема ті, що прив’язані до Google Pay. У разі злому ці дані можуть стати доступними для хакерів.

Google радить вимикати синхронізацію або налаштовувати її окремо для різних типів даних, відмовляючись від синхронізації паролів та платіжної інформації. Це підвищує безпеку, хоча зменшує зручність користування.

Фахівці також застерігають від збереження паролів у браузері. Менеджер паролів Google по суті керує лише паролями Chrome, а один зламаний пароль може надати доступ до всіх інших облікових записів.

Експерти радять додавати ключ доступу (passkey) та використовувати багатофакторну автентифікацію, відмовившись від менш захищених варіантів, зокрема SMS. Американське агентство з кіберзахисту закликає користувачів перевірити існуючі паролі, щоб вони були довгими, унікальними та випадковими, а також відключити менш безпечні форми MFA.

Крім того, Google радить перевірити налаштування синхронізації Chrome та, за потреби, скинути їх, щоб видалити застарілі дані з хмарного сховища.

