Британия ограничила рекламу сладкого и фастфуда для борьбы с детским ожирением

Запрет действует на телевидении до 21:00 и полностью в интернете — правительство ожидает снижения уровня ожирения среди детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании действуют новые правила, которые ограничивают рекламу так называемой вредной пищи на телевидении и в онлайне. Ограничения касаются продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара. Об этом сообщает Barrons.

Правительство ожидает, что эти меры помогут снизить уровень детского ожирения и нагрузку на систему здравоохранения.

Согласно действующим нормам, реклама таких продуктов запрещена на телевидении до 21:00, а платная реклама в интернете — полностью запрещена, независимо от времени показа.

По оценкам британского Министерства здравоохранения, это позволит ежегодно убирать из рациона детей до 7,2 млрд лишних калорий.

Правительство прогнозирует, что ограничения помогут сократить количество детей с ожирением примерно на 20 тысяч, а экономический эффект для системы здравоохранения достигнет около 2 млрд фунтов стерлингов.

Новые правила являются частью более широкой государственной политики в сфере здравоохранения. Ранее в Великобритании расширили так называемый «сахарный налог» на фасованные напитки, в том числе молочные коктейли, готовый кофе и подслащенные йогуртовые напитки. Кроме того, местные власти получили право ограничивать открытие заведений быстрого питания вблизи школ.

В правительстве подчеркивают, что реклама напрямую влияет на пищевые привычки детей: формирует вкусовые предпочтения с раннего возраста и повышает риск ожирения и связанных с ним заболеваний. По официальным данным, в Англии 22% детей уже в начале начальной школы имеют избыточный вес или ожирение, а к 11 годам этот показатель увеличивается до более чем трети. При этом кариес остается основной причиной госпитализаций среди детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Министр здравоохранения Эшли Далтон заявил, что ограничение рекламы вредной пищи является шагом к снижению чрезмерного воздействия нездоровых продуктов на детей. По его словам, государство стремится к тому, чтобы Национальная служба здравоохранения Великобритании больше сосредотачивалась не только на лечении, но и на профилактике заболеваний, чтобы люди могли вести более здоровый образ жизни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.