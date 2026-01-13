  1. У світі

Британія обмежила рекламу солодкого та фастфуду для боротьби з дитячим ожирінням

18:55, 13 січня 2026
Заборона діє на телебаченні до 21:00 та повністю в інтернеті — уряд очікує зменшення рівня ожиріння серед дітей.
Британія обмежила рекламу солодкого та фастфуду для боротьби з дитячим ожирінням
У Великій Британії діють нові правила, які обмежують рекламу так званої шкідливої їжі на телебаченні та в онлайні. Обмеження стосуються продуктів із високим вмістом жиру, солі та цукру. Про це повідомляє Barron's.

Уряд очікує, що ці заходи допоможуть зменшити рівень дитячого ожиріння та навантаження на систему охорони здоров’я.

Згідно з чинними нормами, реклама таких продуктів заборонена на телебаченні до 21:00, а платна реклама в інтернеті — повністю заборонена, незалежно від часу показу.

За оцінками британського Міністерства охорони здоров’я, це дозволить щороку прибирати з раціону дітей до 7,2 млрд зайвих калорій.

Уряд прогнозує, що обмеження допоможуть зменшити кількість дітей з ожирінням приблизно на 20 тисяч, а економічний ефект для системи охорони здоров’я сягне близько 2 млрд фунтів стерлінгів.

Нові правила є частиною ширшої державної політики у сфері здоров’я. Раніше у Великій Британії розширили так званий «цукровий податок» на фасовані напої, зокрема молочні коктейлі, готову каву та підсолоджені йогуртові напої. Крім того, місцева влада отримала право обмежувати відкриття закладів швидкого харчування поблизу шкіл.

В уряді наголошують, що реклама напряму впливає на харчові звички дітей: формує смакові уподобання з раннього віку та підвищує ризик ожиріння й пов’язаних із ним захворювань. За офіційними даними, в Англії 22% дітей уже на початку початкової школи мають надмірну вагу або ожиріння, а до 11 років цей показник зростає до понад третини. Водночас карієс залишається головною причиною госпіталізацій серед дітей віком від п’яти до дев’яти років.

Міністр охорони здоров’я Ешлі Далтон заявив, що обмеження реклами шкідливої їжі є кроком до зменшення надмірного впливу нездорових продуктів на дітей. За його словами, держава прагне, щоб Національна служба охорони здоров’я Великої Британії більше зосереджувалася не лише на лікуванні, а й на профілактиці захворювань, щоб люди могли вести здоровіше життя.

Велика Британія

