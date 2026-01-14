  1. В мире

Урсула Фон дер Ляйен объявила о подготовке ЕС собственной стратегии безопасности

21:50, 14 января 2026
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится стать «военной державой».
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании Европейского парламента сообщила, что Европейский Союз работает над тем, чтобы превратиться в военную силу, сохраняя при этом статус экономического гиганта,сообщает Euractiv.

«Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила — это именно то, что нужно. Мы не являемся военной державой, но мы готовимся к тому, чтобы стать военной державой», — сказала она депутатам от своей правоцентристской группы Европейской народной партии (ЕНП).

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула: «Мы являемся экономическим гигантом... мы должны улучшать наши показатели снова и снова, это как бизнес, он остается экономическим гигантом», — цитирует издание.

Кроме того, президент Еврокомиссии заявила, что Союз должен разработать собственную стратегию безопасности. По ее словам, Комиссия представит такое предложение в 2026 году. Ранее подобного документа в истории ЕС не создавали. Она отметила, что именно сейчас для этого настало время, хотя это и не входило в официальную рабочую программу Комиссии на 2026 год, сообщает СМИ.

ЕС Европа оборона защита Еврокомиссия

