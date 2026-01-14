Урсула Фон дер Ляйен объявила о подготовке ЕС собственной стратегии безопасности

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится стать «военной державой».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании Европейского парламента сообщила, что Европейский Союз работает над тем, чтобы превратиться в военную силу, сохраняя при этом статус экономического гиганта,сообщает Euractiv.

«Мы знаем, что нам нужно быть сильными, а сила — это именно то, что нужно. Мы не являемся военной державой, но мы готовимся к тому, чтобы стать военной державой», — сказала она депутатам от своей правоцентристской группы Европейской народной партии (ЕНП).

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула: «Мы являемся экономическим гигантом... мы должны улучшать наши показатели снова и снова, это как бизнес, он остается экономическим гигантом», — цитирует издание.

Кроме того, президент Еврокомиссии заявила, что Союз должен разработать собственную стратегию безопасности. По ее словам, Комиссия представит такое предложение в 2026 году. Ранее подобного документа в истории ЕС не создавали. Она отметила, что именно сейчас для этого настало время, хотя это и не входило в официальную рабочую программу Комиссии на 2026 год, сообщает СМИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.